Na Wall Street rekordów ciąg dalszy

S&P500 poprawił rekord zamknięcia o 0,2 proc., a Dow Jones o mniej niż 0,1 proc. Równie skromnym wzrostem zakończył sesję Nasdaq.

Na amerykańskich rynkach akcji przeważał we wtorek popyt, ale końcówka sesji pokazała wzrost ostrożności inwestorów wynikającą z wyśrubowanego poziomu rynku. Obozowi byków sprzyjają nadal dobre wyniki kwartalne spółek. We wtorek pochwalił się nimi m.in. United Parcel Service (7,0 proc.), który korzysta z wzrostu cen usług logistycznych wynikających z problemów z łańcuchami dostaw oraz szybkiego wzrostu e-commerce. Akcje spółki drożały najmocniej w S&P500. Najmocniej przecenionym składnikiem indeksu był Lockheed Martin (-12 proc). Koncern zbrojeniowy wprawdzie miał wyższy niż oczekiwano zysk, ale przychody rozminęły się z oczekiwaniami rynku o ok. 1 mld USD, a do tego spółka przedstawiła ich nową roczną prognozę niższą od dolnej granicy poprzedniej.