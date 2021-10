Nadszedł czas na Zieloną gospodarkę

Z trzecią edycją naszego projektu Zielona gospodarka startujemy niedługo po publikacji nowego raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC). Po przestudiowaniu tysięcy badań naukowych autorzy nie mają wątpliwości — to człowiek przyczynił się do zmian klimatycznych. Część z nich jest nieodwracalnych. Jeśli chcemy uniknąć dalszego podnoszenia się temperatury, musimy podjąć konkretne działania zmierzające do poważnej redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Startujemy w przededniu szczytu COP26. Rozmowy będą się toczyły wokół zobowiązań klimatycznych poszczególnych państw. Jego organizatorzy oczekują, że deklaracje liderów będą ambitniejsze niż zobowiązania podjęte w tzw. porozumieniu paryskim oraz dotychczasowe działania. Szczytowi towarzyszą również kontrowersje — według BCC niektóre państwa kwestionują ustalenia raportu IPCC „Climate Change 2021 The Physical Science Basis”. Punktem zapalnym jest przede wszystkim tempo odchodzenia od węgla.

We wcześniejszych edycjach Zielonej gospodarki uczestnicy debat podkreślali, że zielona droga Polski będzie wyboista, bo nasza gospodarka w dużym stopniu opiera się na węglu. Nie oznacza to jednak, że firmy nie widzą potrzeby ustalania własnych celów i strategii zrównoważonego rozwoju, często bardzo ambitnych. Przeciwnie — nie czekają na unijne wytyczne zawarte w pakiecie Fit for 55. Wdrażają innowacje, przestawiają się na odnawialne źródła energii, redukują ślad środowiskowy, edukują klientów i kontrahentów. Zaprosiliśmy je, by na naszych łamach wymieniły się doświadczeniami i wiedzą. Lepszego czasu na to być nie może.