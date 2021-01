Najlepszy tydzień kryptowalut od 2017 roku

Kończący się tydzień może być najlepszym dla notowań kryptowalut od grudnia 2017 roku. Jak wtedy, to głównie zasługa szybkiego wzrostu kursu bitcoina.

Indeks Bloomberg Galaxy Crypto rośnie w tym tygodniu o 25 proc. Kurs bitcoina w piątek zbliżył się do 42 tys. USD. Tydzień temu kosztował trochę ponad 29 tys. USD. Wśród wielu uzasadnień wzrostu cen kryptowalut najczęściej wskazywane to spekulacja napędzana obawą niezałapania się na zwyżkę cen, a także rosnące zainteresowanie wirtualnym pieniądzem ze strony inwestorów instytucjonalnych.

Bloomberg Galaxy Crypto Index w tym tygodniu

Choć w poniedziałek kurs bitcoina zanotował dwucyfrowy, największy pod względem wartości spadek kursu w swojej historii, to w kolejnych dniach najpopularniejsza kryptowaluta drożała m.in. po tym jak JP Morgan Chase zasygnalizował iż teoretycznie bitcoin może zdrożeć w dłuższym okresie nawet do 146 tys. USD. Stratedzy banku podkreślili, że byłoby to możliwe gdyby rynek zaczął traktować bitcoina jak złoto, do czego niezbędne jest zmniejszenie zmienności notowań kryptowaluty.

Obecnie bitcoin drożeje o 7,5 proc. do 41164,33 USD.