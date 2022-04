Nasdaq Composite i WIG 20 najniżej od miesiąca

Przedwczorajszy bardzo silny spadek cen akcji Netflixa pogorszył nastroje inwestorów aktywnych na amerykańskim rynku akcji. DJIA spadła wczoraj o ponad 1 proc., S&P 500 o ponad 1,5 proc., a Nasdaq Composite po zniżce o ponad 2 proc. znalazł się na najniższym poziomie od miesiąca. Podobnie najniżej od miesiąca był na początku piątkowej sesji WIG-20 (-1,1 proc.).

Do poziomu dołka z końca 2018 roku zbliżał się kurs akcji CD Projekt (-0,98 proc. ok 9:30). Podobnie oczywiście zachowywał się WIG-Gry. Najniżej od końca 2020 roku były dziś rano ceny akcji Cyfrowego Polsatu. Wśród składników mWIG-u 40 do najniższego od 2 lat poziomu spadły dziś rano akcje spółki Playway.