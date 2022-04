Nasdaq tąpnął o 4 proc. i jest najniżej od grudnia 2020 roku

Dow Jones spadł we wtorek o 2,4 proc. S&P500 stracił 2,8 proc. Nasdaq kończył dzień zniżką o 4,0 proc. i najniższą wartością od grudnia 2020 roku.

Inwestorzy pozbywali się we wtorek akcji na amerykańskich rynkach. Podaż dominowała przez całą sesję i indeksy kończyły ją w pobliżu dziennych minimów. Niechęć do korzystania z przeceny wynikała z niepewności związanej z publikacją w tym tygodniu raportów kwartalnych największych spółek, które mogą wpłynąć na nastroje na całym rynku. W ubiegłym tygodniu Netflix zapłacił za rozczarowanie inwestorów ponad 40 proc. spadkiem wartości. Już po wtorkowej sesji będą znane wyniki Alphabet, właściciela Google, a także Microsoftu. W kolejnych dniach przedstawią je m.in. Apple, Amazon.com i Meta, właściciel Facebooka. Inwestorzy pamiętają także, że to już w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie, na którym bank centralny zacznie agresywnie podwyższać stopy w celu obniżenia inflacji. We wtorek Deutsche Bank ogłosił, że według jego ekonomistów aby osiągnąć ten cel Fed będzie musiał podwyższyć główną stopę do 5-6 proc. co spowoduje głęboką recesję amerykańskiej gospodarki w przyszłym roku. Awersja do ryzyka, widoczna podczas wtorkowej sesji, sprzyjała dalszemu umocnieniu dolara, spadkowi rentowności obligacji i wzrostowi ceny złota. Indeks spółek „value” stracił we wtorek prawie 2 proc., a wzrostowych spadał o 3,7 proc.