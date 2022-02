Nastroje firm są gorsze, ale nie pesymistyczne

Szczegółowe badanie nastrojów przedsiębiorstw wskazuje na dobre perspektywy eksportu, ale jednocześnie malejącą chęć do inwestowania.

Obserwacja polskiej gospodarki przypomina mi trochę sytuację z filmu „Shrek”, w której osioł przez długą drogę do Zasiedmiogrodu pyta wielokrotnie w irytujący sposób: daleko jeszcze? Myślę, że osoby znające film, dobrze tę scenę pamiętają. Pytam więc w sposób dość namolny i często może irytujący: czy daleko jeszcze (do recesji)? Czy już widzimy jej znaki? Jakieś ślady? We wtorek pojawił się ciekawy kwartalny raport Narodowego Banku Polskiego z badań wśród firm, który daje dość szczegółowy wgląd w nastroje panujące w biznesie. Z tych badań wynika, że choć nastroje się pogorszyły, to do recesji jeszcze daleko.