Nasz przepis to ludzie

Wedel od 1851 r. słynie z produkcji najwyższej jakości czekolady. Wiodąca pozycja w Polsce i obecność na ponad 60 rynkach za granicą dowodzą sukcesu, za którym stoją ludzie i wartości. Wedel jest firmą odpowiedzialną i pracodawcą o kulturze organizacyjnej opartej na szacunku i różnorodności. To właśnie transformacja kulturowa jest istotnym elementem nowej strategii, której realizację wspiera Dział HR i Administracji kierowany przez Ingę Pyd, zasiadającą jednocześnie w zarządzie firmy.

Inga Pyd, dyrektor HR i administracji firmy Wedel

– Kultura organizacyjna to siła napędowa strategicznych działań, dlatego w ostatnim czasie zredefiniowaliśmy naszą misję, wizję oraz wartości. Z naszej misji (zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i naszych klientach) wynika, jak ważny jest dla nas człowiek. To właśnie on jest w centrum uwagi, przez co niezbędna jest umiejętność spojrzenia na wszelkie procesy i mechanizmy z jego perspektywy – mówi Inga Pyd, dyrektor HR i administracji firmy Wedel.

W różnorodności siła

- Wedel jest firmą różnorodną, co pokazuje m.in. struktura zatrudnienia – 46,9 proc. pracowników stanowią kobiety, mężczyźni zaś 53,1 proc. Jedna czwarta stanowisk jest objęta przez osoby do 30. roku życia, 55 proc. zatrudnionych jest poniżej 50. roku życia, a 22 proc. to pracownicy po pięćdziesiątce. Firma jest otwarta na młodych, którzy mogą liczyć na wsparcie osób bardziej doświadczonych, będących pracownikami firmy nawet od kilkudziesięciu lat (średni staż: 11 lat). Wymiana wiedzy, szczera komunikacja oraz ciągłe doskonalenie są wpisane w jedną z wedlowskich wartości organizacyjnych „Kwestionuję status quo”.

Pracownicy Wedla w ramach wolontariatu pomagają budować edukacyjną Farmę Wawer

– Wpływ na rozwój własny, firmy i współpracowników jest ogromnym atutem przekładającym się na finalną satysfakcję z pracy. W Wedlu jesteśmy jak duża rodzina, gdzie każdy głos traktowany jest równo. Skutkuje to wielostronnym spojrzeniem na dane zagadnienie i pozwala na tworzenie kreatywnych rozwiązań – wyjaśnia Inga Pyd.

Firma rodzinna

Przywiązanie do tradycji i wielopokoleniowego charakteru firmy przejawia się również w podejściu do pracowników.

– Staramy się tworzyć przyjazne miejsce pracy, dostosowując benefity do różnych potrzeb. Należą do nich m.in. warsztaty edukacyjne dla rodziców, wycieczki klasowe po fabryce dla dzieci pracowników, program LeŻak uwzględniający m.in. profilaktykę zdrowotną czy masaże biurowe. Podchodzimy też elastycznie do zarządzania czasem pracy np. poprzez rozszerzoną formułę home office – wymienia Inga Pyd.

Wpływ

Funkcjonując w strukturach międzynarodowej Grupy LOTTE, Wedel mocno stawia na partnerskie relacje z właścicielem i zarządzanie lokalne, co zapewnia dużą autonomię

– Wynika to z zaufania i pewności, że najlepiej znamy polski rynek i wiemy, jak dalej z sukcesem prowadzić legendarne czekoladowe przedsiębiorstwo. To ludzie tworzą Wedla, dlatego mają największy wpływ na organizację, produkty, komunikację i relacje z otoczeniem. Długofalowa strategia firmy jest opracowywana i realizowana w Polsce – opowiada Inga Pyd.

Zaangażowanie i odpowiedzialność

Firma kontynuuje dobre praktyki założycieli, zwłaszcza Jana Wedla, społecznika i filantropa.

Dzień dawcy Szpiku w Wedlu

– Inspirując się jego przedsiębiorczym charakterem, od wielu lat współpracujemy z warszawskim stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci. Jednym z naszych wspólnych projektów są ule na dachu wedlowskiej fabryki. Podopieczni stowarzyszenia opiekują się pasieką, ucząc się w ten sposób troski o środowisko oraz podstaw przedsiębiorczości. W ramach wolontariatu pracowniczego wspieramy także budowę farmy na Wawrze, która ma być przestrzenią edukacyjną dla dzieci i dorosłych. W działania dobroczynne angażujemy pracowników dzięki wieloletniemu programowi grantowemu „Wedel od Serca” czy ogólnofirmowym akcjom, np. wewnętrzny Dzień Dawcy Szpiku zrealizowany z Fundacją DKMS – opowiada Inga Pyd.

Fabryka, a jednocześnie siedziba firmy, od lat 30. XX w. mieści się na Pradze-Południe, z którą Wedel jest silnie związany. Obrazują to lokalne partnerstwa (np. z Muzeum Warszawskiej Pragi) i projekty (np. Ogrody Polsko-Niemieckie, Bieg Wedla). Odpowiedzialność firmy za otoczenie jest rozumiana także poprzez minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne dzięki rozwiązaniom pozwalającym oszczędzać wodę i energię czy też realizując praktyki w duchu idei zero waste.

– Jan Wedel wiedział, że za każdym skutecznym biznesem stoją ludzie, dlatego bardzo troszczył się o swoich pracowników. Pamiętając o tym, tworzymy empatyczne i rozwijające środowisko pracy. Jesteśmy także odpowiedzialnym producentem i partnerem otwartym na dialog. Pomagamy innym, angażujemy się lokalnie i działamy z troską o przyrodę, zawsze pozostając otwarci na zmiany – podsumowuje Inga Pyd.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗