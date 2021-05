Zysk netto sektora bankowego w I kwartale 2021 roku wyniósł 1,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 43,4 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do marca 2021 roku wyniosły 16,8 mld zł, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku. Koszty administracyjne były na poziomie 9,39 mld zł, o 6 proc. mniej niż przed rokiem.