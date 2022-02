New York Times przejmuje Wordle

Wordle to internetowa gra słowna opracowana przez inżyniera Josha Wardle'a, który wcześniej pracował dla Reddit. Podczas rozgrywki naszym celem jest odgadnięcie pięcioliterowego słowa w maksymalnie sześciu próbach. Dzięki transakcji New York Times zbliżył się do osiągnięcia celu jakim jest 10 mln subskrybentów do 2025 roku.

– Wordle będzie teraz jednym z przystanków na drodze do zaspokajania codziennej dawki wiadomości, po którą można zwrócić się do The Times – powiedział rzecznik prasowy NYT.

W trzecim kwartale firma urosła o 135 tys. członków swojej witryny internetowej poświęconej grom, gotowaniu i recenzjom produktów.