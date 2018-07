NFOŚ sfinansuje 100 pierwszych samorządowych planów ekomobilności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska sfinansuje pierwszych 100 strategii rozwoju niskoemisyjnego transportu w miastach i gminach - poinformował w środę wiceprezes NFOŚ Artur Michalski. W jego ocenie, w grę może wchodzić nawet 10 mld zł.

Michalski poinformował, że zarząd NFOŚ podjął uchwałę o sfinansowaniu 100 pierwszych samorządowych strategii. W pierwszej kolejności Fundusz zamierza sfinansować tworzenie planów takich strategii, na co przeznaczono 10 mln zł, ale potem - jak podkreślił - Michalski - już na konkretne inwestycje trafią dużo większe pieniądze. Całość ma być sfinansowana z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który utworzony został niedawną nowelizacją ustawy o biopaliwach oraz ze środków własnych NFOŚ.

FNT ma być zasilany opłatą emisyjną w wysokości 80 zł od 1000 litrów paliwa, które trafia na rynek. 15 proc. z tych pieniędzy będzie trafiać do NFOŚ. Michalski podkreślił, że cały program jest rozpisany na 10 lat i szacuje, że rocznie będzie do dyspozycji ok. 1 mld zł, ale nie wykluczył, że będzie to więcej, ponieważ wpływy do FNT mogą być wyższe.

W ramach strategii NFOŚ ma finansować przede wszystkim takie inwestycje jak infrastruktura ładowania czy tankowania wodorem oraz zakup niskoemisyjnych autobusów dla transportu publicznego.

Program zamierzamy uruchomić w ciągu 2-3 miesięcy, wybierzemy najciekawsze projekty zgłoszone przez miasta i gminy - podkreślił wiceprezes NFOŚ. Chodzi o to, żeby pieniądze wydawać w jak najbardziej efektywny sposób, tak by osiągać jak największe efekty w stosunku do kosztu danej strategii - tłumaczył Michalski. Zaznaczył, że co prawda program finansowania strategii ekomobilności jest już zatwierdzony, to na szczegóły trzeba jeszcze poczekać.