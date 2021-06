Niektórzy członkowie RPP chcą podwyżek stóp procentowych

Po wstępnych danych o majowej inflacji niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wzmogli nawoływania do podniesienia stóp procentowych. To, czy zostaną one wysłuchane przez większość rady, zależy od wzrostu cen. Jeżeli trend inflacyjny utrzyma się bez większych zmian w najbliższych miesiącach, to stopy zostaną podniesione jeszcze w tym roku. Argument za takim scenariuszem jest prosty: gospodarka wraca do normy dużo szybciej od oczekiwań, więc stopy procentowe też powinny.