Niemcy: mocny wzrost cen importu

Ceny importu wzrosły w Niemczech w październiku o 1 proc., poinformował krajowy urząd statystyczny Destatis.

To wynik znacznie wyższy od prognoz rynkowych. analitycy spodziewali się bowiem, że ceny wzrosną o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca, po wzroście o 0,4 proc. we wrześniu.

W ujęciu rocznym ceny importu również mocno wzrosły, bo o 4,8 proc. przy oczekiwaniach wzrostu o 4,2 proc. oraz po wzroście o 4,4 proc. miesiąc wcześniej.