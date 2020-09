Niemiecka szansa dla firm

Od 5 do 8 października odbędzie się bezpłatna giełda kooperacyjna Photonics Days 2020 w formule online.

Impreza jest skierowana do firm działających w sektorach: optyki, elektroniki i informatyki. Organizatorem giełdy jest OpTecBB e.V., stowarzyszenie firm i instytucji naukowo-badawczych z Berlina i Brandenburgii, które działa w branży fotoniki. Do udziału w wydarzeniu zaprasza ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na czym polega wirtualna giełda kooperacyjna? To seria wcześniej umówionych ok. 20-minutowych spotkań online między przedstawicielami firm z różnych krajów.