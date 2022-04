Niepewny start zasiewów kukurydzy w USA

Na globalnych rynkach zbóż sytuacja pozostaje napięta za sprawą obaw o podaż. Drożeje nie tylko pszenica, lecz razem z nią, w górę pną się ceny wielu innych zbóż. W przypadku kukurydzy, w ostatnich dniach ceny zwyżkowały już do okolic 7,70-7,80 USD za buszel, co oznacza dotarcie nie tylko do tegorocznych maksimów, ale również do najwyższych poziomów od jesieni 2012 roku, czyli od prawie dekady.

W przypadku kukurydzy, zaburzenia dotyczące eksportu z rejonu Morza Czarnego (Rosja i Ukraina) oczywiście przełożyły się na wzrost cen. Jednak obecnie w zwyżkach notowań udział ma również niepewna pogoda na terenach uprawy kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w USA trwają zasiewy kukurydzy – a w zasadzie trwałyby, gdyby nie pojawiające się często przymrozki, a w niektórych miejscach również zbyt duża wilgotność podłoża.