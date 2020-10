Nieudany debiut Sovcomflotu na giełdzie w Moskwie

Kurs akcji największego rosyjskiego armatora spadł w debiucie na giełdzie w Moskwie poniżej ceny z IPO, donosi Reuters.

Pierwotna oferta publiczna (IPO) Sovcomflotu była pierwszą od 7 lat państwowej rosyjskiej spółki. W jej wyniku państwo zredukowało swój udział w kapitale do 82,8 proc. pozyskując ze sprzedaży nowych akcji ok. 550 mln USD. Widełki cenowe w ofercie ustalono na 105-117 rubli. Cenę sprzedaży ustalono 105 rubli (1,34 USD), co wyceniało armatora na ok. 3,2 mld USD. W debiucie na giełdzie w Moskwie cena akcji spółki spadła do 98 rubli. Analitycy tłumaczą to m.in. sprzedażą akcji w IPO po cenie równej dolnej granicy widełek cenowych.