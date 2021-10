Niewielkie zmiany na Wall Street

Na amerykańskich rynkach akcji dominują niewielkie zmiany kursów. Inflacja nie przestaje być głównym źródłem obaw.

Po godzinie handlu indeksy na Nasdaq i S&P500 zmieniały się o mniej niż 0,1 proc. Średnia Dow Jones spadała o 0,3 proc. Rentowność obligacji 10-letnich dochodziła wcześniej w poniedziałek do 1,627 proc., ale obecnie wynosi 1,59 proc. Rosną obawy, że drożejąca energia spowoduje dalszy wzrost inflacji i zmusi Fed do podwyższenia stóp wcześniej niż było to sygnalizowane. Rynek pieniężny w ubiegłym tygodniu widział już 50 proc. szans na pierwszą podwyżkę stóp nawet w czerwcu przyszłego roku.