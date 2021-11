Niezależny handel detaliczny – dlaczego warto go wspierać?

Rozwój niezależnego handlu to miejsca pracy, wpływy do budżetu i wzmacnianie fundamentów gospodarki. Od ponad 26 lat proces ten wspiera Grupa Eurocash.

Handel niezależny w Polsce to ewenement na skalę Europy. Trudno znaleźć kraj, w którym niezależni detaliści mieliby tak liczną reprezentację i tak silne wsparcie ze strony polskiego dystrybutora FMCG, jak w Polsce.

Grupa Eurocash od ponad 26 lat współpracuje z niezależnymi polskimi przedsiębiorcami, którzy w większości prowadzą sklepy spożywcze, przyczyniając się do rozwoju rynku handlu niezależnego. [fot. ARC.]

Przedsiębiorcy współpracujący z Eurocash w ponad 40 proc. zawdzięczają rozwój swojego biznesu właśnie działaniom Grupy — wynika z pierwszego wydania „Raportu wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów”.

Handel detaliczny — jak się ma w Polsce?

Wśród przedsiębiorstw w Polsce małe i średnie (MŚP), zatrudniające do 249 pracowników, stanowią aż 99,8 proc. wszystkich firm (dane PARP). Jedna czwarta z nich to firmy handlowe. Najwięcej przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą działa w handlu hurtowym i detalicznym.

Spośród wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce sektor MŚP wnosi największy wkład do PKB. Blisko trzy czwarte całego polskiego PKB (72,3 proc.) tworzą przedsiębiorstwa. Z kolei blisko połowa (49,1 proc. PKB) w tym wkładzie pochodzi z małych i średnich firm. Pod względem wielkości osiąganych w sektorze MŚP przychodów zdecydowanie najlepszymi wynikami mogą się pochwalić właśnie firmy handlowe — 46 proc. Wynika to z charakteru ich działalności, która jest oparta na wysokich obrotach i niskich marżach.

Po rozbiciu sektora MŚP na poszczególne branże okazuje się, że 14 proc. wszystkich firm, czyli największą reprezentację, mają przedstawiciele handlu hurtowego. Drudzy w kolejności są detaliści, których jest aż 12 proc. — wynika z raportu „Małe i średnie firmy w Polsce — bariery i rozwój” przygotowanego przez Politykę Insight.

— Większość detalistów prowadzących sklepy pod markami współpracującymi z Grupą Eurocash, czyli Delikatesy Centrum, ABC, Gama, Groszek, Euro Sklep czy Lewiatan, otwiera je na wsiach lub w miastach do 20 tys. mieszkańców — mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

— Dla nich duży partner oznacza większe możliwości oraz przewagę konkurencyjną, budowaną dzięki naszej skali zakupowej, różnorodnym modelom detalicznym, zróżnicowanym kanałom dystrybucji oraz dostępowi do edukacji. Zwłaszcza ten ostatni czynnik, jak zauważyliśmy, pomaga naszym klientom budować przedsiębiorcze postawy i rozwijać biznes w kierunku innowacyjności — dodaje.

Konkurenci dla sieci

Grupa Eurocash jest obecna na polskim rynku FMCG już od ponad 26 lat. W 2020 r. wniosła 4,1 mld zł do polskiego PKB. Zajmuje wśród pracodawców siódme miejsce pod względem liczby pracowników — zatrudnia ponad 21 tys. osób. Współpracuje z niezależnymi, polskimi przedsiębiorcami, którzy w większości prowadzą sklepy spożywcze. Kiedy rozpoczynała działalność w Polsce, rynkowi handlu niezależnego wróżono rychły koniec — ich miejsce bez reszty miały zająć wielkie i mniejsze sieci detaliczne. Takie prognozy nie zniechęciły Eurocash do współpracy z polskimi przedsiębiorcami i do wspierania ich w prowadzeniu codziennego biznesu. Po 26 latach okazuje się, że działalność Grupy Eurocash wciąż przekłada się na rozwój rynku handlu niezależnego.

Niezależni przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą detaliczną cały czas rozwijają w Polsce swój biznes. Mało tego — są zdolni do skutecznego konkurowania z centralnie zarządzanymi supermarketami i dyskontami. Eurocash współpracuje na co dzień z ponad 91 tys. firm z całego kraju, z czego ponad 70 tys. to właśnie sklepy niezależne. Ponad 15 tys. z nich należy do sieci franczyzowych i partnerskich zorganizowanych wokół Eurocash. Większość klientów Grupy prowadzi jeden sklep, który zapewnia swoim właścicielom i ich pracownikom miejsca pracy, a lokalnej społeczności dostęp do produktów pierwszej potrzeby.

Lojalny partner handlu niezależnego

Rozwój przedsiębiorczości stanowi główny filar „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+”, przyjętej w 2019 r. W ślad za tym dokumentem Grupa Eurocash wydała ostatnio pierwszy Raport Wpływu na przedsiębiorczość jej klientów — właścicieli sklepów niezależnych. Opisuje w nim swój wpływ na ich przedsiębiorczość w pięciu obszarach: odwaga biznesowa, motywacja do rozwoju, innowacyjność, wytrwałość oraz odpowiedzialność za innych. Wyrażony w procentach wpływ Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej klientów — przedsiębiorców wynosi aż 41 proc. Oznacza to, że właściciele sklepów współpracujących z Grupą Eurocash w ponad 40 proc. zawdzięczają rozwój swojej przedsiębiorczości jej wsparciu.

Badania Grupy Eurocash dowodzą, że największy wpływ wywiera ona na współpracujących z nią przedsiębiorców w zakresie innowacyjności — wskaźniki sięgają w tym zakresie poziomu 66 proc. Franczyzobiorcy Eurocash częściej wprowadzają w swoich sklepach nowe formy dostaw czy innowacje w zakresie kategorii produktów, komunikacji z klientem, działań reklamowych, płatności itd. Są w tym względzie inspirowani i zachęcani przez swojego dużego partnera w biznesie.