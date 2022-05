Nieznaczne cofnięcie dolara

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dobre zakończenie czwartkowego handlu na Wall Street nieco poprawiło globalny sentyment, w efekcie dolar jest dzisiaj rano słabszy. Wygląda na to, że rynki próbują korzystać na tym, że FED może nie być bardziej "jastrzębi" w kolejnych miesiącach, ponad to, co już zostało wycenione. Problem w tym, że taki scenariusz może jednocześnie zapowiadać boleśniejsze lądowanie gospodarki, a tutaj nie jest już jasne, co zostało zdyskontowane, a co nie. W każdej chwili na Wall Street może powrócić nerwowość, co tym samym dałoby pretekst do podbicia dolara.

Niemniej bilans tygodnia jest spadkowy dla amerykańskiej waluty, a koszyk dolara powrócił poniżej naruszonego wcześniej szczytu z marca 2020 r. Jednocześnie dynamika zniżki w ostatnich dwóch tygodniach jest największa od momentu zainicjowania trendu wzrostowego w maju ub.r. To są średnioterminowe sygnały, których nie można ot tak, zignorować. Zwłaszcza, że na scenariusz braku "jastrzębich" niespodzianek ze strony FED, mogą wskazywać też spadające rentowności amerykańskich obligacji (na przestrzeni 3 tygodni zniżka wyniosła ponad 40 p.b. dla papierów 10-letnich).