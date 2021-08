Nowe elementy układanki

W czwartek dolar powraca do wzrostów na szerokim rynku, najgorzej radzi sobie południowoafrykański rand, oraz waluty naszego regionu ze złotym na czele. W grupie G-10 słabość dotyka waluty Antypodów, koronę szwedzką i dolara kanadyjskiego.

Wczorajsza korekta po danych nt. inflacji CPI w USA okazała się być płytka, niewiele cofnęły się też rentowności amerykańskich obligacji (10-letnie są teraz przy 1,34 proc.). Tak jak można było się tego spodziewać, wątek taperingu w wydaniu FED nadal pozostaje najważniejszym. Niemniej presja na wrześniowy termin jakby nieco opadła. Cytowana w wywiadzie dla Financial Times, Mary Daly z FED mająca w tym roku prawo głosu w FOMC, opowiedziała się za ograniczeniem skupu aktywów na przełomie roku, gdyż sytuacja na rynku pracy nie jest jeszcze w pełni satysfakcjonująca. Z kolei w opinii Esther George z prawem głosu w FOMC w przyszłym roku, decyzja o ograniczeniu skupu aktywów nie powinna być podejmowana mechanicznie, choć rzeczywiście zbliżamy się do momentu, kiedy warto podjąć dyskusję na temat dalszych posunięć w polityce monetarnej. Najbardziej "jastrzębio" wypadł tradycyjnie Robert Kaplan, który ponownie wezwał do szybkiego wygaszenia programu skupu aktywów - prawo głosu w FOMC ma on dopiero w 2023 r.

Co dalej? Wczorajsza reakcja na dane nt. inflacji CPI, która była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów, była niejako "zrzuceniem" nadmiaru spekulacyjnych pozycji w dolarze, które liczyły na jakiś wyraźnie wyższy odczyt. Ale nie zmienia wiele w oczekiwaniach, co do wrześniowego taperingu, choć wiele będzie zależeć od przekazu, jaki napłynie z sympozjum w Jackson Hole w dniach 26-28 sierpnia. Tym samym dolar powinien pozostać silny na wielu układach, choć mogą być wyjątki, jak chociażby omawiany w ostatnich dniach NZDUSD ze względu na oczekiwaną podwyżkę stóp na posiedzeniu RBNZ 18 sierpnia.

Dzisiaj uwagę przyciągnie posiedzenie Banku Turcji - dzisiaj lira jest najmocniejsza w zestawieniach, choć wiele będzie zależeć od tego jak długo decydenci planują utrzymywać wysoki poziom stóp procentowych (obecnie 19 proc.). Poza tym w kalendarzu mamy dane nt. cotygodniowego bezrobocia w USA, oraz inflacji PPI. Dla globalnego sentymentu ważne może być zachowanie się Wall Street, która dotychczas ignorowała sytuację wokół rentowności obligacji.

W czwartek notowania EURUSD próbują drugiego podejścia w rejon oporu przy 1,1750 (wczoraj pierwsze było po publikacji danych CPI z USA). Czy będzie udane? Presja na tapering we wrześniu ze strony FED pozostaje i nadal będzie to kluczowy wątek do pchania dolara wyżej. Być może punktem zwrotnym będzie tu dopiero sympozjum w Jackson Hole zaplanowane na 26-28 sierpnia. I to wtedy można by ewentualnie szukać pola do większej korekty dolara, jeżeli wcześniej balon oczekiwań zostanie odpowiednio napompowany. A to może oznaczać notowania EURUSD wyraźnie poniżej 1,17. Ważnym punktem na technicznej mapie są okolice minimów z jesieni ub.r. przy 1,1602-1,1611. To powoduje, że dyskusja o tym, czy naruszymy dzisiaj bądź jutro okolice 1,1750 może być mało znacząca - taki ruch i tak byłby krótkotrwały.

OKIEM ANALITYKA - nowe elementy układanki

Trzeba się zgodzić z tymi, którzy twierdzą, że wydarzenia polityczne nie kreują same w sobie trendów na rynkach i z reguły mają dość krótkoterminowy wpływ. Mogą jednak dać dodatkowe tło, które możemy określić jako element ryzyka politycznego, które warunkuje wycenę danego instrumentu. Dzisiaj po południu poznamy zapiski z ostatniego posiedzenia Banku Węgier, na którym drugi raz z rzędu dokonano podwyżki stóp procentowych - tym razem o 30 p.b. do 1,20 proc. Najpewniej potwierdzą one konieczność dalszych podwyżek. Ale kurs EURHUF (który może lepiej odzwierciedlać siłę forinta, niż USDHUF) jest wyżej od dołka z 11 czerwca, kiedy to rynek reagował na pierwszą podwyżkę stóp. Wprawdzie od 27 lipca, kiedy to MNB wykonał drugi ruch, widać drugą falę umocnienia forinta, ale wyraźnie widać, że ruch jest szarpany i forint nie wykorzystuje w pełni potencjału. Problem tkwi w ryzyku politycznym, jakie wiąże się z Węgrami - chodzi oczywiście o tarcia na linii Bruksela-Budapeszt związane ze środkami unijnymi, jakie powinny popłynąć na Węgry z tzw. funduszu ratunkowego. Czemu wspominam dzisiaj o Węgrzech? Bo podobnie sytuacja może wyglądać też w Polsce, co obciąży złotego. Pozycja naszej waluty jest jednak o wiele słabsza ze względu na niezrozumiałe dla coraz większej rzeszy zagranicznych inwestorów podejście RPP, które zaowocowało już rekordowo wysokimi, ujemnymi, realnymi stopami procentowymi.