Obajtek: reaktor BWRX-300 to technologia najbliższa wdrożeniu

"Poszukując partnera do energetyki jądrowej zrobiliśmy pełną analizę dostępnych technologii SMR i uważamy, że technologia BWRX-300 jest najbliższa implementacji" - powiedział w środę dziennikarzom prezes Orlenu.

Daniej Obajtek, fot. Marek Wiśniewski

Obajtek podkreślił, że analizę technologii SMR przeprowadzili również Kanadyjczycy z firmy Ontario Power Generation i OPG wybrało także BWRX-300 do budowy nowego bloku jądrowego w elektrowni Darlington.

„Prowadzimy intensywne kontakty zarówno ze stroną kanadyjską, jak i z GEH” - powiedział Obajtek, przypominając, że spotkał się ostatnio z prezesem tej firmy Jayem Wilemanem i rozmawiał o optymalizacji procesu wdrożenia technologii.

„Analizujemy kwestie lokalizacyjne, regulacyjne i inne konieczne obszary. Powołane zostały specjalne zespoły, które nad tym pracują” - zaznaczył. „Mamy pewne pomysły, które ogłosimy jeszcze w tym roku” - dodał, nie zdradzając szczegółów.

PKN Orlen i Synthos Green Energy - spółka koncernu chemicznego Synthos mają utworzyć wspólny podmiot Orlen Synthos Green Energy, który zajmie się budową i eksploatacją małych reaktorów jądrowych, w pierwszej kolejności BWRX-300.

BWRX-300 to ostatni projekt GEH - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Ostatni istniejący przedstawiciel rodziny reaktorów wodno-wrzących, budowanych przez GE od lat 50. to ABWR z lat 90. o mocy rzędu 1300 MW. Reaktory tego typu powstały w Japonii. Kolejną generacją miał być uproszczony konstrukcyjnie i wyposażony w pasywne systemy bezpieczeństwa ESBWR o mocy ok. 1650 MW. Projekt został zatwierdzony przez NRC, ale nie zbudowano żadnego reaktora tego typu. BWRX-300, zgodnie z zapewnieniami GEH, bazuje na zatwierdzonych rozwiązaniach ESBWR, jest jeszcze bardziej uproszczony, a jednocześnie jest znacznie mniej kapitałochłonny.