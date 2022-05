Obawy o podaż wsparciem dla cen pszenicy

Największym wsparciem dla notowań pszenicy są obawy o jej podaż. Ukraińskie zasiewy, ze względu na wojnę, są opóźniane, a ich skala jest mniejsza, co oznacza tegoroczny znaczący spadek tamtejszych plonów (ukraińskie ministerstwo rolnictwa wspominało o prawdopodobnym spadku produkcji o około połowę).

To sprawia, że z większą uwagą śledzona jest sytuacja w innych krajach produkujących pszenicę – niemniej, problemem jest to, że także tam nie brakuje kłopotów pogodowych. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się obawy o podaż pszenicy ozimej, a negatywne nastroje są podsycane przez wolne tempo tamtejszych zasiewów pszenicy jarej. Według danych Departamentu Rolnictwa, zasiewy pszenicy jarej są ukończone w zaledwie 49%, co jest gorszym wynikiem nawet od najbardziej pesymistycznych prognoz. Dla porównania – pięcioletnia średnia dla tego okresu wynosi 83%.

Delikatnie ma spaść także produkcja pszenicy w Unii Europejskiej. Według danych MARS, ma ona wynieść o około 2,5% mniej niż w 2021 roku. Obawy związane z plonami w Ukrainie budzą większą presję na solidne zbiory w UE, więc jakiekolwiek informacje o obniżeniu prognoz zwiększają obawy związane z kryzysem żywnościowym.