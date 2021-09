Obligacje China Evergrande zawieszone po spadku cen

Ceny obligacji wyemitowanych przez mocno zadłużonego dewelopera China Evergrande Group spadły w poniedziałek w związku z rosnącymi obawami inwestorów o zdolność firmy do spłaty długów, co skłoniło chińskie giełdy do wstrzymania obrotu.

Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju podała w oświadczeniu, że tymczasowo zawiesiła obrót obligacjami korporacyjnymi China Evergrande Group o oprocentowaniu 6,98 proc. z lipca 2022 r. w związku z "nienormalnymi wahaniami". Giełda zawiesiła obrót obligacjami również w piątek. Dane giełdy w Szanghaju pokazały, że po wznowieniu handlu w poniedziałek po południu obligacje osunęły się o ponad 25 proc. do niskiego poziomu 40,18 juanów, odzwierciedlając wątpliwości inwestorów, że Evergrande będzie w stanie spłacić inwestorów w całości w terminie wykupu obligacji w przyszłym roku. Spadek cen obligacji w poniedziałek nastąpił po tym, jak China Securities Depository and Clearing Co. (CSDC) skutecznie usunął ich wartość do wykorzystania w handlu zabezpieczającym repo poprzez zmniejszenie "współczynnika konwersji" obligacji z lipca 2022 r. do zera, ze skutkiem od 7 września.