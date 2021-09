Obligacje tanieją z powodu rosnącej podaży

Rosnąca podaż obligacji skarbowych i korporacyjnych spowodowała wyprzedaż długu na rynkach w USA i Europie.

We wtorek rusza w USA sprzedaż obligacji skarbowych wartość 120 mld USD. To spowodowało, że rentowność obligacji 10-letnich USA wzrosła najwyżej od 14 lipca sięgając 1,383 proc. i przekraczając 200-dniową średnią ruchomą. Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec wzrosła najwyżej od siedmiu tygodni do minus 0,32 proc. przed środową ofertą „zielonych” papierów. W Wielkiej Brytanii rentowność benchmarkowych papierów doszła najwyżej od czerwca po tym jak rząd sprzedał na aukcji obligacje 4- i 50-letnie.