Dev Sanyal, dyrektor ds. energii niskoemisyjnej i gazu ziemnego w OKBP, odejdzie z firmy energetycznej z końcem roku, poinformowało BP. To niespodziewane odejście w czasie, gdy BP stara się szybko rozwijać swoją działalność w zakresie energii odnawialnej.

Sanyal, który dołączył do BP 32 lata temu, zostanie zastąpiony przez Anję-Isabel Dotzenrath, która do niedawna była dyrektorem generalnym RWE Renewables. Dołączy ona do BP 1 marca 2022 roku.

Odejście Sanyala następuje 19 miesięcy po tym, jak Bernard Looney objął stanowisko prezesa BP z ambitną strategią przekształcenia spółki naftowo-gazowej w główną firmę zajmującą się odnawialnymi źródłami energii i energetyką.