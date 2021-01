Odżywają kolegia do spraw wykroczeń

W porządku posiedzenia Sejmu 20-21 stycznia na razie nie ma projektu zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Druk nr 866 nosi datę 8 stycznia, zaś regulamin Sejmu dopuszcza pierwsze czytanie zmian kodeksów nie wcześniej niż 14. dnia, czyli 22 stycznia. Oczywiście marszałek Elżbieta Witek może dołożyć do posiedzenia trzeci dzień albo uznać, że zmiana kodeksu… nie jest zmianą kodeksu. Już tak zakwalifikowała do porządku posiedzenia noszący tę samą datę 8 stycznia druk nr 867, zmieniający Kodeks karny. Oba projekty obarczone są ciężkim grzechem nieuczciwości ekipy tzw. dobrej zmiany – powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale wniesione zostały jako pseudoposelskie, z podpisami Solidarnej Polski i innych posłów PiS. Umożliwia to ominięcie wszelkich konsultacji.