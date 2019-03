Ojciec Rydzyk otworzy nowy kierunek studiów

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otworzymy nowy kierunek pielęgniarstwo - zapowiedział założyciel uczelni o. Tadeusz Rydzyk.

Zobacz więcej Tadeusz Rydzyk Lukasz Dejnarowicz / FORUM

Ocenił, że realny jest start tego kierunku na WSKSiM już od początku kolejnego roku akademickiego.



"Wiecie dlaczego pielęgniarstwo? Bo potrzeba ludzi etycznych" - mówił o. Rydzyk. do uczestników konferencji "Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość".



Założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam dodał, że żadna reforma nie uda się bez ludzi etycznych.



"Nie chodzi o etykę socjalistyczną czy libertyńską, ale wiemy wszyscy jaką. Wierzę, że nasze plany o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku zrealizujemy już od października" - podkreślił redemptorysta.



Przyznał, że władze uczelni robią wszystko, co mogą, żeby to było możliwe już od roku akademickiego 2019/2020.



"Jakby tak znalazły się bogate firmy i zostały patronem określonego kierunku studiów. Chodzi tylko o to, żeby profesurę opłacić. Dlaczego to mówię? Bo takie uczelnie jak nasza muszą wziąć od studentów chociażby najniższe czesne, a i tak dla niektórych jest to zapora. Mamy zdolnych studentów - niejednokrotnie z licznych rodzin. Dlaczego oni mają iść na jakieś uniwersytety marksistowsko-libertyńskie? Tak jest i dzieci się marnują. Teraz marksizm przepoczwarza się w genderyzm" - ocenił o. Rydzyk.



Dyrektor Radia Maryja zaznaczył, że inwestycja w młodzież jest bardzo dobrą inwestycją.



W październiku 2018 r. podczas inauguracji roku akademickiego na WSKSiM marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że uczelnia prowadzona przez redemptorystów mogłaby w przyszłości kształcić lekarzy.



Marszałek przyznał wówczas, że rozmawiał z obecnym na uroczystości ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim o ewentualnej możliwości kształcenia w WSKSiM lekarzy. "To takie nasze marzenia, a marzenia się spełniają, a jeśli włącza się ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, to jest pewność, że kiedyś to się wszystko zrealizuje" - dodał w październiku.



Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu powstała w 2001 roku. Obecnie kształci na 4 kierunkach studiów licencjackich, jednym inżynierskim, dwóch magisterskich i 9 podyplomowych. Wśród kierunków są m.in. dziennikarstwo, kulturoznawstwo, politologia i informatyka.