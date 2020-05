Okazje na Catalyst już się skończyły

Okres wzrostu rentowności obligacji korporacyjnych minął już kilka tygodni temu, a teraz rentowności wróciły w większości do dawnych lub nawet wyższych poziomów niż przed pandemią. Atrakcją pozostała premia względem lokat i skarbówek.

Jeśli na Catalyst można natrafić jeszcze na obligacje z dwucyfrową rentownością, to raczej są to papiery zapadające za kilka lat (lub kilka tygodni, ale wówczas rentowność jest właśnie skutkiem bliskiego terminu wykupu, a nie znacznego dyskonta) i dotyczą firm, których obligacje notowane były nisko także przed pandemią. Warto jednak zwrócić uwagę, że np. obligacje Getin Noble Banku notowane są obecnie wyżej niż w lutym — w przypadku banku kryzys paradoksalnie może bardziej przybliżyć do spełnienia wymogów kapitałowych niż czas prosperity. Jeśli spojrzeć na tabelę notowań, to wiele papierów notowanych jest nadal poniżej nominału, ale wynika to przede wszystkim z dostosowania rentowności do obniżonych stawek WIBOR. Utrzymanie wcześniejszych cen oznaczałoby często brak premii lub tylko niewielką premię względem papierów skarbowych.