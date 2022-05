Oscary marketingu już w Polsce

W tym roku w Polsce przeprowadzony został po raz pierwszy międzynarodowy ranking Best Brands, określany mianem Oscarów marketingu. Do polskiej edycji zgłoszonych zostało ponad 260 marek. Zwycięzców i najsilniejsze marki w naszym kraju poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród 15 września 2022 r. w Centrum Praskim Koneser.

Ranking Best Brands organizowany jest cyklicznie od 19 lat, a powstał w 2004 roku w Niemczech z inicjatywy agencji Serviceplan Group i firmy badawczej GfK. Opiera się on na kompleksowych badaniach rynku i konsumentów i jest jednym z najbardziej cenionych rankingów w branży marketingowej. Jego celem jest wyróżnienie najsilniejszych i najlepiej zarządzanych marek w danym kraju, a także osób, które za nimi stoją i budują ich wysoką pozycję rynkową.

Nagrody Best Brands zwane Oscarami marketingu przyznawane są w wielu krajach, w tym m.in. w Niemczech, Włoszech, Francji, Belgii czy Chinach. Gala, która towarzyszy ich rozdaniu, stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w branży, budując jednocześnie silne forum biznesowe i marketingowe. W tym roku po raz pierwszy do grona krajów organizujących Best Brands dołączyła Polska.

Rozdaniu nagród towarzyszy również wystąpienie wybitnych postaci. W ubiegłych latach byli to m.in. Jane Goodall, Andrea Bocelli, Bob Geldof. Tegoroczną galę w Monachium otworzył Joachim Gauck. Nie zabrakło też przedstawicieli świata sportu. Byli nimi Ana Ivanović, serbska tenisistka, była liderka rankingu WTA oraz Bastian Schweinsteiger, kultowa postać niemieckiego futbolu. Galę w Brukseli uświetnił mistrz cukiernictwa Pierre Marcolini. Również warszawskiemu spotkaniu, które odbędzie się we wrześniu, będą towarzyszyły wyjątkowe wydarzenia i znamienici goście.

Za organizację pierwszej w naszym kraju edycji rankingu odpowiada grupa komunikacyjna Group One, natomiast partnerem merytorycznym projektu została firma – GfK Polonia. Jest ona odpowiedzialna za realizację i niezależność kompleksowych badań na potrzeby rankingu.

Niezależność i unikalność

Ranking Best Brands nie bez powodu cieszy się dużym uznaniem oraz zaufaniem branży marketingowej w wielu krajach. Przede wszystkim jest to w pełni niezależne narzędzie do oceny marek i badanie nagradzające brandy, które nie tylko odnoszą sukces komercyjny, ale także wzbudzają wśród konsumentów pozytywne emocje, zapadają im w pamięć i kojarzą się z pozytywnymi doświadczeniami.

To, co jest niewątpliwą przewagą i wyróżnia Best Brands na tle innych badań i rankingów marek, to przyjęta unikalna metodologia. Pozwala ona w najbardziej obiektywny i całkowicie bezstronny sposób wyłonić najsilniejsze marki na danym rynku. Best Brands jest praktycznie jedynym rankingiem, w którym to nie jury, ale sami konsumenci mają decydujący głos, jakie brandy są najlepsze na lokalnym rynku.

Na unikalną metodologię badania Best Brands składają się dwa kryteria. Pierwsze – Share of Wallet – opiera się na twardych danych rynkowych i odzwierciedla rzeczywisty rynkowy sukces marki. Pod uwagę brane są takie czynniki jak market share, price premium oraz first choice.

Drugie kryterium – Share of Soul – reprezentuje stopień atrakcyjności marki dla konsumentów i jest określane na podstawie badań konsumenckich (około 5 tys. wywiadów z konsumentami). W ramach tego kryterium pod uwagę brane są aspekty takie jak: brand awareness, relationship, brand experience, cross-selling potential oraz brand image.

Cenne narzędzie dla marketerów

Przy zastosowaniu takiej metodologii wnioski płynące z badań nie tylko pozwalają określić, które marki najlepiej sobie radzą na rynku w danej kategorii, ale także stanowią dla nich cenne wsparcie w zakresie budowy strategii komunikacji. Dzięki nim firmy pozyskują wiedzę o tym, na co powinny mocniej zwrócić uwagę i położyć nacisk, które działania usprawnić, co w efekcie przekłada się na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, pozyskiwanie większej liczby klientów i poprawę retencji.

– Pracując codziennie nad budowaniem silnych marek, śledzimy aktualne trendy i widzimy, że współczesny konsument jest coraz bardziej wymagający i oczekuje od marek umiejętności efektywnego komunikowania się w świecie rozpiętym pomiędzy nowymi możliwościami a nowymi zagrożeniami. Każdy, kto dziś ma ambicje tworzenia „best brands”, musi to rozumieć, opierając się na wiarygodnych i aktualnych danych. To unikalne badanie, które mierzy siłę marek, integrując ich aktualną pozycję rynkową z tym, jak są postrzegane w kontekście spraw, które dla ludzi są ważne tu i teraz. Nie mam wątpliwości, że to dla wszystkich marketerów cenne narzędzie, którego dotąd w Polsce nie było – mówi Kamil Wiszowaty, CEO Group One Media.

Partnerem medialnym Best Brands 2022 jest „Pus Biznesu”.

Kategorie aktualizowane co edycję Ważnym aspektem Best Brands jest także sposób dobierania kategorii w rankingu. Co roku są one inne, aby jak najlepiej odzwierciedlać najistotniejsze obszary na danym rynku. Kategorie tworzone są w odniesieniu do aktualnych trendów rynkowych, na których skupiają się osoby decydujące o rozwoju marek, a także zainteresowań konsumentów. W pierwszej polskiej edycji rankingu Best Brands nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: •Best Overall Brand •Best Customer Centricity Brand •Best Polish Brand •Best Sustainability Brand •Best Omnichannel Brand (offline/online)

Rozstrzygnięcie już we wrześniu Badania mierzące siłę marek na potrzeby rankingu obejmują rok 2021. Zgłoszonych i przeanalizowanych zostało ponad 260 marek w 34 kategoriach produktowych. Spośród nich wybrane zostaną firmy nominowane do nagród, które znajdą się w TOP 10 w każdej z 5 kategorii rankingowych. Zwycięzców z każdej kategorii i najsilniejsze marki w pierwszym w Polsce rankingu Best Brands poznamy już 15 września 2022 r.