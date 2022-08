OTL zwiększy przeładunki węgla i zboża

OT Logistics (OTL) rozbudowuje potencjał przeładunkowy towarów masowych, takich jak np. węgiel czy zboże.

- W porcie w Świnoujściu największe inwestycje są dopiero przed nami. Finalizujemy podpisanie umowy na zakup dwóch żurawi. Prawdopodobnie będziemy także realizować inwestycje we współpracy z firmą Bumech. Pozwolą zwiększyć zdolności przeładunkowe towarów masowych, głównie węgla – mówi Kamil Jedynak, prezes OTL.

Zaznacza, że spółka nie ograniczy siędo współpracy z Bumechem, nadal będzie świadczyć usługi dla wielu podmiotów, m.in. dla PGE i Węglokoksu, które – zgodnie z decyzją rządu - mają zwiększyć import węgla energetycznego.

- W Świnoujściu przygotowujemy się też do inwestycji w infrastrukturę i suprastrukturę [zapewnia obsługę i załadunki towarów na środki transportu w porcie - red.]. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście utwardziliśmy już pierwszy płac składowy – informuje prezes OTL.

Zanim jednak planowane przedsięwzięcia przyniosą efekt, minie sporo czasu. Na przykład na dostawę żurawi grupa musi poczekać 10-12 miesięcy.

Węgiel z importu i zboże na eksport: OTL, którym kieruje Kamil Jedynak, przeładowuje coraz więcej węgla energetycznego, importowanego do Polski. Równocześnie rosną przeładunki produktów agro, wysyłanych na eksport. Łukasz Głowala

Zbożowy terminal w Gdyni

Jeszcze dłużej potrwają inwestycje planowane w należącej do grupy spółce OT Port Gdynia.

- Opracowujemy koncepcję budowy nowoczesnego terminala zbożowego. Powstanie nowa część portu zbożowego, z nowoczesnymi urządzeniami rozładunkowymi do wagonów i silosami skomunikowanymi z urządzeniami do załadunku statków. W nowym terminalu będziemy mogli przeładować ponad 2 mln ton zbóż – mówi Kamil Jedynak.

Zapewni to grupie duży udział w krajowym rynku. Dotychczas w szczycie koniunktury wszystkie polskie porty przeładowywały około 6 mln ton zboża rocznie. Gdyński terminal będzie obsługiwał głównie rynek krajowy, na którym rośnie zapotrzebowanie na tego typu przeładunki. Budowa potrwa dwa lata i pochłonie ponad 60 mln zł. Nie wszystkie inwestycje OTL zrealizuje samodzielnie. Po uzyskaniu zgód administracyjnych część zadań związanych ze wzmocnieniem nabrzeża i instalacji podziemnych wykona Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Inwestycje wymagają ukraińskich gwarancji Kamil Jedynak informuje, że w pierwszej połowie roku przeładunki zboża z Ukrainy były niewielkie w porównaniu do potrzeb. Od czerwca grupa odnotowuje gwałtowny wzrost przeładunku produktów agro. Jest to głównie polska pszenica i ukraińska kukurydza na eksport oraz śruta sojowa z importu. Szef OTL podkreśla jednak, że krajowy system przeładunkowy - zwłaszcza lądowy - oraz system przewozowy nie są w stanie obsłużyć potoku zboża z Ukrainy. Przewóz i przeładunek np. 20 mln ton, które przez Polskę chcieliby upłynnić Ukraińcy, wymaga rozbudowy zdolności logistycznych Moglibyśmy się tego podjąć, gdyby Ukraińcy byli w stanie zagwarantować, że będą przysyłać do nas zboże np. przez pięć lat. Bez takich gwarancji nie realizujemy inwestycji, które są kosztowne i czasochłonne mówi Kamil Jedynak.

Partner za 3-6 miesięcy

Jakie źródła finansowania chce wykorzystać OTL, który jeszcze niedawno sprzedawał niektóre aktywa, by finansować restrukturyzację grupy?

- Nasza sytuacja zmieniła się diametralnie w ostatnim czasie. Mamy zdolność pozyskania finansowania, rośnie popyt na nasze usługi, więc ze wsparciem przychodzą także partnerzy – zapewnia Kamil Jedynak.

Informuje, że przy budowie terminala zbożowego w grę wchodzi pozyskanie kooperanta, który wesprze realizację inwestycji w Gdyni, podobnie jak Bumech, planujący udział w projektach w Świnoujściu. Prezes giełdowej grupy zakłada, że porozumienie dotyczące pozyskania partnera dla gdyńskiego terminala może zostać zawarte w ciągu 3-6 miesięcy. OTL nie wyklucza też realizacji przedsięwzięcia samodzielnie.

Oprócz tego firma szuka okazji przejęcia podmiotów portowych lub dzierżawy terenów, na których już realizowane są przeładunki portowe towarów masowych i drobnicowych. Kontynuuje budowę operatora oferującego pełny łańcuch logistyczny na bazie aktywów portowych, a usługi spedycyjne zamierza świadczyć nie tylko w portach i na morzu, ale także w branży kolejowej. W tym celu planuje rozwój Kolei Bałtyckiej.

- Obecnie spółka ta realizuje tylko operacje bocznicowe, ale planujemy za jej pośrednictwem świadczyć także usługi przewozowe, na które rośnie zapotrzebowanie. Szukamy taboru, który moglibyśmy kupić lub wydzierżawić – mówi prezes giełdowej grupy.

Ma nadzieję, że rosnące zapotrzebowanie na przewóz ładunków masowych skłoni Komisję Europejską, fundusze czy inne podmioty do opracowania programów wsparcia inwestycji, podobnych do realizowanych w segmencie intermodalnym.

Nic bez zgody nadzorcy

Przyznaje jednak, że sprawną realizację kluczowych inwestycji utrudnia trwające postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości spółki. Wniosek złożyły podmioty zarządzane przez chorwacki fundusz emerytalny Allianz, będący wspólnikiem OTL w tamtejszym porcie Luka Rijeka.

- Postępowanie trwa już ponad rok, mimo że decyzja sądu powinna być wydana w ciągu 60 dni. Wniosek o upadłość jest bezpodstawny, bo nasza grupa jest w dobrej sytuacji finansowej. Jego złożenie traktujemy jako działanie w złej wierze. Z powodu trwającego postępowania mamy wyznaczonego tymczasowego nadzorcę sądowego. Realizacja wielu projektów strategicznych wymaga jego zgody – mówi Kamil Jedynak, przyznając, że prowadzone postępowanie wpływa też na postrzeganie grupy przez instytucje finansowe.

Prezes OTL ma nadzieję, że sąd wkrótce zakończy postępowanie i wniosek o upadłość zostanie oddalony, a grupie uda się zażegnać konflikt z chorwackim partnerem.

Ważne ogniwo w łańcuchu

Od stabilnego funkcjonowania giełdowej grupy zależy np. ciągłość łańcucha dostaw węgla, bo OTL pełni w nim ważną rolę. Obecnie w przeładunkach w terminalu grupy w Świnoujściu surowiec ten ma największy udział. Kamil Jedynak nie podaje bieżącej wielkości przeładunku węgla, ale szacuje, że jeśli dynamika z ostatnich miesięcy zostanie utrzymana, to OTL w tym roku obsłuży w Świnoujściu ponad 4 mln ton ładunków, w porównaniu do nieco ponad 3 mln ton w ubiegłym roku.

- Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by przygotować się na zwiększone przeładunki węgla. Warto jednak zdać sobie sprawę, z czym się mierzymy. Jeszcze rok temu przeładunki węgla energetycznego w portach były bliskie zera, a 10-12 mln ton było przewożone koleją ze Wschodu, główne z Rosji. Po nałożeniu sankcji na rosyjski węgiel podobną ilość trzeba sprowadzić z innych z krajów za pośrednictwem portów, które w sumie są w stanie przeładować 100-120 mln ton wszystkich towarów, łącznie z kontenerami. Wzrost przeładunku węgla oznacza więc konieczność rozbudowy mocy nawet o kilkanaście procent, co wymaga czasu – mówi Kamil Jedynak.

Grupa opracowuje rozwiązania, które w krótkim terminie pozwolą zwiększyć potencjał. W Świnoujściu bierze pod uwagę możliwość przeładowywania na redzie węgla z dużych statków na mniejsze, dzięki czemu będą mogły dotrzeć one np. do nabrzeży w Szczecinie, które nie obsługują wielkich jednostek.

Mniejsze statki mogą zawijać także do innych polskich portów. Mogą do nich trafić z Litwy czy Łotwy, bo niedawno rząd podjął decyzję o możliwości przeładowywania części kupowanego przez polskie firmy węgla w Kłajpedzie lub Rydze.

- Chętnie włączymy się do współpracy. W Rydze i Kłajpedzie węgiel może być przeładowany z dużych jednostek na mniejsze, a my możemy je przyjąć na nabrzeżu w Gdyni, mimo że nigdy w tym porcie nie przeładowywaliśmy węgla. Jeśli jednak przypłynie on mniejszymi statkami, możemy w Gdyni przeładować nawet 1 mln ton węgla rocznie – ocenia Kamil Jedynak.

Podkreśla jednak, że nawet jeśli porty zwiększą możliwość przeładunku węgla, wąskim gardłem jest możliwość wywiezienia go z portu i dystrybucji po kraju. Nie wystarczy więc sprawnie rozładować statku, trzeba jeszcze zapewnić wywóz towaru koleją do odbiorców końcowych.

PB pisał niedawno, że jednym z rządowych pomysłów na rozładowanie zatorów jest wypowiedzenie umów na transport i przeładunek innych towarów.

- Analizowane są różne rozwiązania, ale zanim zostaną wdrożone, trzeba przeanalizować bilans kosztów i korzyści. Wstrzymanie eksportu towarów masowych w krótkim okresie być może zwiększy i przyspieszy operacje portowe. W całym łańcuchu logistycznym nie będzie to jednak korzystne rozwiązanie, gdyż przewoźnik zamiast dostarczać nam pełne składy na eksport, będzie musiał wysłać do nas pusty pociąg po węgiel – tłumaczy Kamil Jedynak.