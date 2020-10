OZE zasili budynki PKP Cargo

Plan budowy zielonej kolei pochłonie nawet 10 mld zł. W gronie jego wykonawców i beneficjentów będą m.in. PKP Energetyka oraz PKP Cargo.

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy stworzeniu rozwiązań, które umożliwią giełdowej spółce wykorzystywanie energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) Pierwszy etap związany z wykorzystaniem przez przewoźnika instalacji prosumenckich, rozpocznie się jeszcze w tym roku. Kolejne, dotyczące uruchomienia większych instalacji OZE, działających na potrzeby PKP Cargo, planowane są w następnych latach.



- Zielona kolej to strategiczny projekt całej branży, za którego integrację bierzemy odpowiedzialność. Aby osiągnąć zakładane cele, tj. 85 proc. energii z OZE w 2030 roku, już dziś przechodzimy z fazy koncepcji do wdrożenia. Uruchamiamy listę projektów, które składają się na prawie 10- miliardowy program. Zielona kolej to nie tylko zmiana miksu energetycznego, ale także dążenie do zeroemisyjności przedsiębiorstw sektora. Dlatego z radością podjęliśmy się wspólnego zadania z PKP Cargo - twierdzi Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka.



Dzięki współpracy z PKP Energetyka oraz zapowiadanym inwestycjom, giełdowa spółka zamierza zasilać swoje budynki prądem ze słońca i wiatru.



- PKP Cargo jest członkiem międzynarodowego porozumienia firm kolejowych, dążymy do tego, aby w 2030 roku 30 proc. ładunków było wożonych pociągami. To bardzo ambitny cel, możliwy do osiągnięcia, jeśli kolej stanie się jeszcze bardziej efektywna energetycznie i przyjazna środowisku. Stąd pomysł na pracę nad wykorzystaniem energii ze słońca i wiatru do zasilania naszej infrastruktury. Będziemy dążyć do tego, by za kilka lat PKP Cargo stały się samowystarczalne, jeśli chodzi o zasilanie budynków – zapewnia Czesław Warsewicz, prezes przewoźnika.



Kryzys COVID-19 spowodował niedobór kierowców ciężarówek, ograniczenia w transporcie morskim i lotniczym w wielu krajach i regionach. W rezultacie koszt transportu samochodowego, morskiego czy lotniczego gwałtownie wzrósł w porównaniu z kosztami transportu kolejowego. W efekcie przewozy koleją już stają się korzystniejsze, a dzięki obniżeniu kosztów energii, ich efektywność jeszcze wzrośnie. KAP