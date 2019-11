Pędząca gospodarka sprzyja naszemu biznesowi

Rozmowa z Karoliną Szczepaniak-Batory, Country Managerem Eastern Europe w RS Components

Żyjemy w czasie IV rewolucji przemysłowej. Czy to dogodne warunki dla biznesu RS Components?

RS Components jest globalnym dystrybutorem automatyki przemysłowej, elektryki, elektroniki oraz innych produktów i rozwiązań niezbędnych przemysłowi, zwłaszcza do sprawnego funkcjonowania i radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku. Mamy 32 placówki na świecie i ponad 80-letnią tradycję obecności na rynkach całego świata. W 2010 r. rozpoczęliśmy działalność w Europie Wschodniej. Najpierw zainicjowaliśmy naszą obecność na rynkach polskim, czeskim, węgierskim, a ostatnio również na słowackim.

Nasza oferta odpowiada oczekiwaniom rozwijającego się obecnie Przemysłu 4.0 i wychodzi naprzeciw dążeniom do zwiększenia automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji w przemyśle. Co więcej, stajemy się doradcą biznesowym, który ma zdolność wspierania klientów w optymalizacji kosztów procesów. Staramy się przede wszystkim pomagać im we właściwym zarządzaniu produktami, które u nas nabywają. Dużą pomocą w tym zakresie są rozwiązania e-commerce, które rozwijamy poszerzając katalog dostępnych usług.

Należy też podkreślić, że RS Components skupia się na małych zamówieniach i bardzo szerokiej ofercie produktowej. Z tej perspektywy postępowanie klientów w Europie i w Polsce jest bardzo podobne. Przykładowo — typowa wielkość zamówienia wszędzie odpowiada równowartości około 200–400 EUR.

Czy rozwój firmy w Europie Środkowej, jaki się dokonał w tej dekadzie, świadczy, że jest zapotrzebowanie na produkty znajdujące się w portfolio firmy?

Początki nie były łatwe. RS Components wszedł na rynek Europy Środkowej dość późno, gdy nasza konkurencja zdążyła już odnieść spore sukcesy w tym regionie. Mimo to jesteśmy obecni na tym rynku od blisko dekady i zakładamy, że w ciągu następnego pięciolecia uda nam się zbudować bezpośrednią sprzedaż w większości krajów Europy Środkowej.

Myślę, że oferta ponad 600 tys. produktów adresowanych do niemal każdej gałęzi przemysłowej — od automatyki przez elektronikę po narzędzia i wyposażenie BHP — jest w stanie zadowolić najbardziej wymagających odbiorców. Dodatkowo stworzyliśmy linię produktów marki własnej RS PRO. Są one ukierunkowane na osiągnięcie przez naszych klientów dodatkowych oszczędności przy zakupie produktów non-critical — obecnie na tego rodzaju ofertę składa się ponad 60 tys. artykułów w asortymencie.

Jesteśmy też twórcą DesignSpark — społeczności inżynierów i projektantów liczącej ponad 750 tys. osób. Uczestnicy tej zbiorowości dzielą się swoimi pomysłami i w ten sposób pomagają sobie w efektywnym użytkowaniu nabytych u nas produktów i narzędzi. Mogą ponadto korzystać z bezpłatnego oprogramowania projektowego, które im udostępniamy. W najnowszym module DesignSpark, zwanym Marketplace, użytkownicy mogą również wystawiać na sprzedaż i kupować autorskie rozwiązania i produkty.

A jaka jest chłonność rynku w Europie Środkowej na produkty RS Components?

Możliwości tego rynku są właściwie nieograniczone. Zauważamy mnóstwo szans na dalszy rozwój i poprawianie swojej pozycji wśród konkurentów. Wiele firm, które współpracowały z nami w Europie Zachodniej, teraz nawiązuje kooperację z RS Components w Europie Środkowej. Dlaczego? Bo w międzyczasie odnotowały rozwój i dokonały ekspansji na rynki środkowoeuropejskie, gdzie wybierają właśnie nas, ze względu na ofertę, która jest jednakowa w skali globalnej, a ponadto ze względu na jakość produktów i usług, o której już zdążyły się przekonać.

A jak RS Components odbiera warunki panujące w polskiej gospodarce?

Polski rynek jest dość charakterystyczny. Cechuje się dużą dywersyfikacją wielkości przedsiębiorstw. Znaczną jego część stanowią takie małe i średnie przedsiębiorstwa, które poszukując dostawcy, weryfikują potencjalnych kontrahentów za pomocą kryterium cenowego — szczególny nacisk kładą na cenę pojedynczego produktu, co jest normalne. Gorzej, że cena przysłania im nieraz jakość produktu, po który sięgają. W efekcie ponoszą podwójne koszty — najpierw płacą za roboczogodziny przeznaczone na wyszukiwanie najtańszej oferty, a potem za serwisowanie relatywnie niedrogich produktów, które z reguły nie charakteryzują się imponującą trwałością czy bezawaryjnym działaniem.

Drugą grupę stanowią międzynarodowe korporacje i duże rodzime przedsiębiorstwa. W ich przypadku cena jest jednym z wielu elementów wyboru dostawcy i wcale nie tym najważniejszym, bo często liczy się dla nich także jakość produktu, jego szybka dostawa, oszczędność czasu możliwa do osiągnięcia przez dział zakupów czy zoptymalizowanie procesów księgowych. Rzetelność w braniu pod uwagę wymienionych czynników świadczy o większej efektywności działania, a co za tym idzie — także dochodowości danej firmy.

Jakie więc bariery i trudności, a jakie możliwości i szanse RS Components napotyka w Polsce?

Jedną z trudności, na jakie firma natrafiła, była stosunkowo niska gotowość wielu firm w kraju na naszą ofertę. Posiadamy rozbudowaną stronę internetową, przeszukiwanie tego ogromnego zasobu wiedzy wymaga dużej samodzielności klienta. Zauważyliśmy, że wielu naszych potencjalnych klientów nie podejmuje się tego wyzwania, a gdy ich spotykamy na targach, to okazują zainteresowanie ofertą i jednocześnie dziwią się, że dotąd o niej nie wiedzieli. Dodatkowo niska świadomość marki RS Components na polskim rynku wymaga od nas bardziej wytężonej pracy. Trudności są do przezwyciężenia i obecnie mniej zaprzątają naszą uwagę, bo pojawia się wiele okazji do rozszerzania biznesu. Ostatnie lata pokazały, że nasz kraj rozwija się w szalonym tempie. Jako społeczeństwo jesteśmy bardzo zaawansowani w obrocie bezgotówkowym, a dokonywanie zakupów online jest dziś szeroko rozpowszechnioną praktyką. Te i inne tendencje występujące w szybko rozwijającej się gospodarce są wodą na młyn naszego biznesu. Obecnie oceniamy polski rynek jako środowisko sprzyjające rozwojowi naszej działalności.

Ekonomiści mówią o cyfrowej transformacji jako o wyjątkowej szansie na nadanie biznesowi nowego rozmachu. Jakie wkład w tę cyfrową zmianę wnosi RS Components?

Nasza działalność sprzyja temu trendowi. Skupiamy się na trzech głównych kierunkach, które wspierają transformację cyfrową. Współpraca z nami pomoże automatyzować procesy, szczególnie te związane z zakupami, w tym cyfrowy obieg dokumentów (fakturowanie pdf, konsolidacja faktur, e-faktury), konsolidację liczby dostawców, elastyczność systemową, która umożliwia łączenie się z różnymi dostawcami i platformami zakupowymi. Drugi aspekt to nasza oferta produktowa — zastosowanie naszych produktów pomaga podnosić na wyższy poziom procesy związane ze sterowaniem, robotyką i automatyzacją. Natomiast trzeci aspekt działalności RS Components dotyczy wsparcia procesów zarządzania big data i wspomagania klientów w analizie ich zachowań zakupowych. Dzięki informacjom uzyskanym w ten sposób przedsiębiorstwa zdobywają podstawę do podejmowania bardziej efektywnych decyzji biznesowych.

Polska gospodarka należy do grona najszybciej rozwijających się ekonomii w Europie. Jakie plany RS Components kreśli sobie na przyszłość w związku z obecnością na tym rynku?

Przede wszystkim naszą ambicją jest zwiększenie udziału w polskim rynku. Chcemy to osiągnąć w ciągu następnych kilku lat. Jednocześnie zamierzamy rozwijać się też w innych krajach Europy Środkowej. W związku z tym zwiększamy liczbę pracowników i wkrótce zmienimy lokalizację naszej filii w Warszawie. Naszym celem jest i zawsze będzie zapewnienie klientom najlepszej oferty i obsługi. [POL]

