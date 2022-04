Pieniądze na falochron przy gazoporcie

Polska przygotowuje się do budowy drugiego terminala LNG. Najpierw trzeba jednak zarezerwować pieniądze na falochron.

Terminal LNG w Świnoujściu pomaga Polsce w dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Należący do skarbu państwa Gaz-System planuje zbudować nowy obiekt do przeładunku gazu LNG, tzw. terminal FSRU w Gdańsku. Inwestycja wraz z infrastrukturą towarzyszącą może pochłonąć aż 3 mld zł. Pierwszym krokiem do jej realizacji będzie budowa falochronów i infrastruktury portowej, która umożliwi przeładunek z pływającego terminalu. Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, planuje przedstawić Radzie Ministrów projekt uchwały dotyczący budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk, co umożliwi zarezerwowanie 856 mln zł na jego budowę.