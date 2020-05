Kontrakty terminowe na złoto zakończyły wtorkowe notowania pierwszą przeceną od trzech sesji. Futures z opcją realizacji w czerwcu finiszowały na giełdzie Comex ze stratą rzędu 0,2 proc. (2,70 USD) schodząc do poziomu 1719,60 USD za uncję.

Na wycenie tej tzw. bezpiecznej przystani zaważył wzrost optymizmu inwestorów odnośnie otwieranie się poszczególnych gospodarek i większa skłonność handlujących do ponoszenia ryzyka.

Podrożało za to srebro (o 2,1 proc. do 15,11 USD/u), miedź (+0,9 proc. do 2,3325 USD/p) oraz platyna (+0,8 proc. do 784,70 USD/u).