Pierwszy od 37 lat Super Bowl bez reklamy Budweisera

Anheuser-Busch, właściciel Budweisera zdecydował, że zamiast płacić pieniądze za reklamę podczas transmisji finału rozgrywek futbolu amerykańskiego, ofiaruje je na kampanię promocji szczepień przeciwko COVID-19.

To kolejna firma rezygnująca z reklamowania się podczas najbardziej oglądanej w USA transmisji sportowej, która w ubiegłym roku zgromadziła ponad 100 mln widzów. Kimberly Whitler, profesor Darden School of Business uważa, że biorąc pod uwagę problemy gospodarcze, polityczne i zdrowotne w 2020 roku, mogły uznać, szczególnie kilka miesięcy temu, kiedy zapadały decyzje, iż właściwe jest aby nie pojawiać się podczas Super Bowl.

- To największe wydarzenie telewizyjne i musieli je planować z wyprzedzeniem. Była wtedy taka niepewność, że inwestycja w reklamę podczas Super Bowl mogła wydawać się zbyt beztroska w tamtym czasie – zauważyła.

fot. Bloomberg

7 lutego podczas Super Bowl, w którym Tampa Bay Buccaneers zmierzą się z Kansas City Chiefs, nie będzie reklam m.in. Coca-Coli, Pepsi oraz Hyundai.

Pod koniec grudnia informowano, że reklamy telewizyjne podczas Super Bowl 2021 kosztują w CBS ok. 5,5 mln USD. To prawie tyle samo co brał Fox rok wcześniej. Sprzedał wówczas 77 reklamy po ok. 5,6 mln USD za każdą.