Gospodarka strefy euro wzrosła w okresie od kwietnia do czerwca wzrosła o 2 proc. kwartał do kwartału To wynik zgodny z pierwotnymi szacunkami - wynika z opublikowanych we wtorek danych Eurostatu.

W 19 krajach, które używają euro jako swojej waluty, produkt krajowy brutto wzrósł o 2 proc. w ujęciu kwartalnym. W okresie od stycznia do marca był to spadek o 0,3 proc.