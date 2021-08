PKB wciąż 115 mld zł poniżej normy

Polska gospodarka wróciła już pod względem wielkości aktywności do poziomu sprzed pandemii. Niektórzy mówią więc, że odrobione zostały straty z kryzysu. Jednak lepiej patrzeć na to, jak daleko jesteśmy od trendu sprzed pandemii. Pod tym względem brakuje nam jeszcze 5 proc. PKB, czyli ok. 115 mld zł w przeliczeniu na wartości roczne, by wrócić do normy. To jest najlepsza miara tego, jaki koszt wciąż płacimy za pandemię.

W piątek GUS podał szybki szacunek PKB za drugi kwartał 2021 r. Szybki szacunek oznacza, że są to dane liczone na podstawie jeszcze niepełnych informacji, ale już zbliżone teoretycznie do wyniku, który zostanie podany po pełniejszej analizie statystycznej pod koniec miesiąca.