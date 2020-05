Poczta Polska przywróciła wysyłanie przesyłek do Chin

Poczta Polska po trzymiesięcznej przerwie związanej z COVID-19 przywróciła możliwość wysyłania przesyłek do Państwa Środka, poinformowała we wtorek spółka. Przesyłki można już wysyłać do 46 krajów, dodano.

Jak podała w komunikacie Poczta, stopniowe przywracanie zagranicznych usług pocztowych jest uzależnione od znoszenia ograniczeń w transporcie oraz od uzgodnień z partnerami Poczty Polskiej za granicą.



Spółka wskazała, że linie lotnicze, z których na co dzień korzystała, ograniczyły liczbę lotów bądź je całkowicie zawiesiły, co w przypadku krajów takich jak USA i Kanada oznacza wydłużone oczekiwanie na transport lotniczy dla przesyłek priorytetowych oraz dłuższą drogę morską dla przesyłek ekonomicznych.



"Pomimo utrudnień transportowych polski operator pocztowy - we współpracy z innymi operatorami oraz firmami logistycznymi - poszukuje nowych połączeń stale rozszerzając możliwości wysyłania przesyłek za granicę. Aktualnie na liście państw, do których można już wysłać przesyłkę pocztową jest 46 krajów" - czytamy.



"Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami i zagranicznymi operatorami pocztowymi, aby przywracać obsługę przesyłek ekonomicznych, priorytetowych i kurierskich do kolejnych krajów. Wiemy, że jest to kluczowa dla polskich przedsiębiorców oferujących swoje produkty na międzynarodowym rynku eCommerce" – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Grzegorz Kurdziel.



Spółka przypomniała, że wysyłanie przesyłek do Chin zostało wstrzymane na początku lutego br., kiedy zawieszono polskie połączenia lotnicze z tym krajem. Następnie 14 marca, wobec braku stałych połączeń lotniczych, Poczta Polska zdecydowała o zawieszeniu przyjmowanie przesyłek wysyłanych do pozostałych krajów.



Dodała, że niezwłocznie przystąpiono do poszukiwania innych możliwości transportu i przywracania ruchu listów i paczek do kolejnych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Obecnie wykorzystywany jest głównie transport drogowy i morski. Przed pandemią międzynarodowa wymiana przesyłek opierała się głównie na transporcie lotniczym, umożliwiającym szybkie dostawy - podano.



W pierwszej kolejności przywrócono możliwość wysyłania listów i paczek ekonomicznych oraz priorytetowych. Od 8 maja br. zagraniczne przesyłki EMS zostały uruchomione do: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Niemiec, a przesyłki GLOBAL Expres rozszerzono o: Danię, Estonię, Finlandię, Litwę i Łotwę; wcześniej była możliwość nadawania przesyłek GLOBAL Expres także do Niemiec.



Poczta Polska, zatrudniająca ponad 80 tys. pracowników, ma sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych.