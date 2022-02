Podkarpackie otwarte na inwestorów

Swój rosnący potencjał gospodarczy i nieograniczone możliwości inwestowania w regionie pokaże Podkarpackie podczas światowej wystawy EXPO w Dubaju.

Przedstawiciele województwa podkarpackiego – przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy czy ludzie kultury – w Dubaju zaprezentują to, co światu ma do zaoferowania ten przeciekawy region. Część atutów wynika z jego położenia – to choćby dzika i czysta przyroda, która sama w sobie jest doskonałym powodem do tego, by przyjechać na Podkarpacie i spędzić tam urlop. Niesamowite widoki to tylko część atrakcji turystycznych regionu, bo kto przyjedzie w tamtejsze góry, nie oprze się zapewne magii bieszczadzkich cerkwi czy urokom kurortów w Beskidzie Niskim. Ciekawi świata i historii Podkarpacia z pewnością odwiedzą muzea w Sanoku (gdzie oprócz kolekcji ikon można obejrzeć prace Zdzisława Beksińskiego), Bóbrce (to tam narodził się przemysł naftowy) czy Łańcucie (z niesamowitym wystrojem magnackiej rezydencji).

Region w dniach od 10 do 14 marca pokaże w Dubaju swoje walory przyrodnicze i kulturowe. Ale EXPO to także miejsce, gdzie spotyka się wielki światowy biznes. I dlatego nie może zabraknąć tam podkarpackich firm, startupów czy uczelni stawiających na nowoczesne, kreatywne branże.

Wyróżnikiem Podkarpacia na mapie nie tylko Polski, ale i Europy jest Dolina Lotnicza – Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego, czyli firm produkujących i remontujących wszystko, co ma związek z lataniem. To nie tylko fabryki samolotów i helikopterów (jak mielecka PZL należąca do koncernu Lockheed Martin), silników samolotowych (jak rzeszowski Pratt & Whitney) czy mająca swoją siedzibę w podrzeszowskiej Jasionce EME Aero – wspólne przedsięwzięcie Lufthansa Technik i MTU Aero Engines, gdzie kompleksowo remontuje się i serwisuje silniki lotnicze. Obok tych trzech biznesowych gigantów funkcjonuje kilkadziesiąt mniejszych firm pracujących wokół branży lotniczej – nic więc dziwnego, że niemal 90 proc. produkcji polskiego przemysłu lotniczego ulokowanej jest właśnie w województwie podkarpackim. Sprzyja temu dogodne położenie, fachowe kadry kształcone na przydatnych w przemyśle lotniczym kierunkach otwieranych przez rzeszowskie uczelnie oraz fakt, że w pobliżu stolicy województwa działa nowoczesne lotnisko. Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” ma długą na 3200 m drogę startową, jedną z najdłuższych w Polsce i pozwalającą przyjmować największe samoloty świata – łącznie z kolosem An-225 Mrija. Możliwość przyjmowania i odprawiania wielkich maszyn daje możliwość lokowania się w pobliżu Rzeszowa firm korzystających z takiego transportu.

Rozwojowi przemysłu na Podkarpaciu służy najstarsza w Polsce – i według wielu specjalistów najlepiej prowadzona - Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jej siedzibą jest Mielec, ale tereny inwestycyjne objęte strefą wykraczają daleko poza to miasto, a nawet województwo podkarpackie. W sumie składa się na nią prawie 1500 hektarów w 26 podstrefach. Z ulg, zwolnień i innych ułatwień, jakimi cieszą się inwestorzy w SSE Euro-Park Mielec korzysta ponad sto firm. Są wśród nich giganci na skalę europejską, jak PZL Mielec z grupy Lockheed Martin Company, meblarski potentat Black Red White czy Kirchhoff Polska, gdzie powstają komponenty do produkcji samochodów. Ale na inwestorów czeka nie tylko mielecka strefa ekonomiczna – firmy powstają i będą powstawać także poza nią.

Aby na EXPO w Dubaju pokazać pełną paletę możliwości Podkarpacia, wystawie towarzyszyć będą cztery konferencje. Panel pod hasłem „Przemysł kreatywny” ma dać odpowiedź na pytanie, dlaczego na Podkarpaciu rozwijają się przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją gier komputerowych i animacją. Panel „Lotnictwo i jego przyszłość” poświęcony będzie wyzwaniom, przed jakimi staje branża dotknięta jak mało która kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Niezwykle interesująco zapowiadający się panel „Customizacja i innowacja” dotyczył będzie najnowszych trendów w projektowaniu produktu, a jego uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłości faktycznie każdy produkt będzie precyzyjnie dostosowany do konkretnego odbiorcy. Podkarpackie uczelnie pokażą się podczas czwartego panelu „Nauka i edukacja”, gdzie mowa będzie również o rozwoju startupów w regionie.

– Chciałbym, żeby plonem tych czterech konferencji były co najmniej cztery poważne kontakty biznesowe. I by goście, którzy odwiedzą naszą wystawę wyszli z niej przekonani, że Podkarpackie to świetne miejsce, by ulokować tam swój biznes – mówi Łukasz Bis z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który na EXPO w Dubaju będzie ambasadorem podkarpackiej strefy „Gospodarka, Nauka, Technologia”.