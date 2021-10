Tropikalny sztorm szalejący u południowych wybrzeży Chin spowodował zwiększenie „zakorkowania” azjatyckich portów.

Z danych zebranych przez Bloomberga wynika, że obecnie 67 kontenerowców stoi na redzie portów w Hongkongu i Shenzhen. To ok. 22 proc. większe zatłoczenie niż mediana dziennej liczby jednostek w okresie między kwietniem a połową października. Na redzie portu w Singapurze, uważanego za jeden z najsprawniejszych na świecie, czeka 37 statków, o 18 proc. więcej niż normalnie.

fot. Bloomberg

- Armatorzy i inni uczestnicy próbują rozładować zatłoczenie w związku z obawami, że wiele dóbr oczekiwanych w sezonie świątecznym nie dotrze do konsumentów na czas – powiedział Um Kyung-a, analityk Shinyoung Securities w Seulu. – Ten miesiąc będzie czasem największego wyzwania ale jest nadzieja, że sytuacja zacznie się poprawiać od czwartego kwartału – dodał.

Zatłoczenie portów i brak kontenerów spowodowały wzrost stawek przewozów morskich do rekordowej wysokości w tym roku. Cena spot przewozu 40-stopowego kontenera z Szanghaju do Los Angeles dochodziła we wrześniu do 12424 USD. Potem spadała i 7 października wynosiła 11173 USD. Stawka za przewóz z Szanghaju do Rotterdamu osiągnęła w ubiegłym tygodniu rekordowe 14807 USD.