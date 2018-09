Pokój ma 30 mln zł na odnowienie parku

Gmina Pokój podpisała dziesięć umów o łącznej wartości 30 mln złotych na odnowienie zabytkowego, XVIII-wiecznego parku. Roczny budżet gminy Pokój, leżącej na trasie z Namysłowa do Opola, to 23 mln złotych.

Zabytkowy park na powierzchni ponad 40 hektarów założono w XVIII wieku przy pałacu należącym do Wirtembergów. Z czasem na terenie składającym się z ogrodu francuskiego i angielskiego wybudowano m.in. herbaciarnię i sztuczne ruiny. W parku dokonano nasadzeń różnych gatunków drzew i krzewów pochodzących m.in. ze słynnej szkółki Seidla koło Drezna. W okresie przedwojennym sama miejscowość uzyskała status modnego uzdrowiska. W wyniku działań wojennych pałac całkowicie zniszczono, degradacji uległ także zabytkowy park. Całkowity koszt jego odnowienia oszacowano na 50 mln złotych.

"Dla małej, wiejskiej gminy z budżetem na poziomie 23 mln zadanie odnowienia całego parku wydawało się całkowitą abstrakcją. Na szczęście, dzięki doskonałej współpracy wielu różnych instytucji, udało nam się opracować plan, dzięki któremu mamy już zgromadzone 30 mln złotych, z czego 25 mln to dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z kasy gminy wydamy około 3 milionów i to rozłożone na pięć lat" - powiedziała PAP wójt Pokoju, Barbara Zając.

Jak wyjaśnia szefowa gminy, cały projekt podzielono na etapy o wartości nieprzekraczającej kilka milionów złotych. Do uczestnictwa w nich zaproszono m.in. Uniwersytet Opolski, Wojewódzki Urząd Pracy, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, Lokalną Grupę Rybacką, Parki Krajobrazowe, pięć okolicznych gmin i jeden powiat. Zgromadzone do tej pory pieniądze zostaną w większości przeznaczone na renowację ogrodu francuskiego, położonego w centrum miejscowości.

"Każdy z partnerów wnosi do renowacji parku swój udział własny. Z WUP-u dostajemy pracowników niezbędnych do prac na terenie parku, PWSZ zajmuje się renowacją ogrodowych rzeźb, LGR zajmuje się zbiornikami wodnymi. Powstanie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku, położonego w połowie trasy z Opola do Namysłowa, na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, to także szansa dla okolicznych samorządów, gdzie mogą powstać różnego rodzaju atrakcje dla turystów. Dla nas, to szansa na przywrócenie naszej miejscowości, która nie przypadkiem przed wojną nazywała się Carlsruhe, statusu miejscowości uzdrowiskowej" - podkreśla Zając.

Według założeń projektu, w ramach renowacji pracom pielęgnacyjnym zostanie poddanych około tysiąca drzew, a 70 z nich będzie objętych ochroną prawną. Na terenie parku powstaną siedliska dla płazów i owadów oraz szkółka, w której będą hodowane rośliny do nasadzeń w parku. Zakończenie prac przewidziano na 2023 rok.