Michał Łagunionek będzie szefem sieci sklepów Lidl w USA. Zastąpi Johannesa Fiebera, który kierował nią przez ostatnie trzy lata, informuje Winsight Grocery Business

Fieber poinformował pracowników o rezygnacji 20 kwietnia. Zapowiedział, że zostanie w firmie jeszcze miesiąc, aby przekazać obowiązki swojemu następcy.

Łagunionek pracuje dla Lidla od 20 lat. Przez ponad 10 lat kierował jego siecią sklepów w Polsce. Przez ostatnie sześć lat zasiadał w radzie dyrektorów niemieckiego detalisty. Od lata ubiegłego roku nadzorował m.in. amerykańską sieć Lidl.

- Michał to jeden z najbardziej doświadczonych i znakomitych menedżerów Lidla – napisał Fieber. – To wzorcowy lider z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w handlu detalicznym – dodał.

fot. Bloomberg

Michał Łagunionek będzie czwartym szefem amerykańskiej sieci Lidl od wejścia jej do USA w 2015 roku. W jej zarządzie dołączy do innego Polaka, Radosława Liberskiego, który przez 16 lat, do końca 2018 r., odpowiadał za finanse Lidla w Polsce, a potem został CFO sieci w USA.

Na tym lista wysoko postawionych polskich menedżerów w Lidlu się nie kończy - od początku ubiegłego roku w zarządzie globalnej centrali grupy zasiada Maksymilian Braniecki, który kierował Lidlem w Polsce po Michale Łagunionku, a wcześniej zarządzał rumuńskim oddziałem niemieckiej grupy.

Lidl ma 140 sklepów w USA, z czego najwięcej, 30, znajduje się w stanie Wirginia.