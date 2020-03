Policyjne dozory odporne na wirus

W czasie epidemii komisariaty policji cyklicznie odwiedza 50 tysięcy podejrzanych, objętych dozorami. Policja i prokuratura nie widzą w tym żadnego problemu.

Zgodnie z wprowadzonymi kilka dni temu kolejnymi ograniczeniami w przemieszczaniu się, wychodzenie z domu możliwe jest tylko w trzech przypadkach: dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 i załatwianiu spraw niezbędnych do życia codziennego. Do żadnej z tych grup nijak nie pasuje realizowanie przez osoby objęte zarzutami dozorów policyjnych, polegających na regularnym zgłaszaniu się na posterunku policji. I co? I nic. Organa ścigania nie zamierzają nic z tym zrobić.



Selektywne zalecenia



Dozór policyjny to najpopularniejszy ze środków zapobiegawczych, stosowanych w przypadku osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, także tych gospodarczych. Według ostatnich dostępnych danych, w 2018 r. prokuratura objęła dozorami dokładnie 28838 osób, a do tej liczby trzeba doliczyć kolejne 20635 przypadków, kiedy to ten środek zapobiegawczy ustanawiały sądy. Po zsumowaniu daje to armię około 50 tys. ludzi, którzy raz, a bywa że i kilka razy w tygodniu muszą stawiać się na komisariacie.



Tymczasem sama policja, ze względu na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, zaleca ograniczanie osobistych wizyt w swych jednostkach. I sugeruje zawiadamianie o przestępstwach telefonicznie, pisemnie lub za pomocą aplikacji „Moja Komenda”. Na stronie Komendy Głównej Policji (KGP) można przeczytać: „Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami”.



Zapytaliśmy KGP czy jej zdaniem realizacja dozorów nie powoduje, że niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa rośnie? I czy kontrolowanie wykonywania tego środka zapobiegawczego w okresie epidemii jest jakimś problemem, czy nie?



- Wydaje się, że realizacja obowiązku dozoru policyjnego jest możliwa. Osoba nim objęta w ramach spaceru może (sama, w pojedynkę) zgłosić się do wskazanej jednostki policji, a oficer dyżurny zachowując zasady bezpieczeństwa, w ogromnej większości poprzez szybę, sprawdzi jej dokument tożsamości i odnotuje w systemie realizację obowiązku stawiennictwa – odpowiada komisarz Dawid Marciniak z biura prasowego KGP.



Prokuratura umywa ręce



Z kolei Prokuratura Krajowa zapewnia, że nie dotarły do niej „informacje o ewentualnych trudnościach w realizowaniu sposobu wykonywania środków zapobiegawczych stosowanych wobec osób podejrzanych, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem”. I dodaje, że zarówno osoby objęte dozorem, jak i ich prawnicy mogą wnosić o uchylenie lub zmianę dozoru do prokuratorów prowadzących poszczególne śledztwa.



- W kilku naszych sprawach kontaktowaliśmy się z prokuratorami, ale najczęściej otrzymujemy odpowiedzi typu „zastanowię się”. Przepisy, dotyczące środków zapobiegawczych, nie przewidziały tak niecodziennej sytuacji, jak obecna. Wydaje się, że najrozsądniejsze byłoby uregulowanie jej na poziomie krajowym, choćby w ramach tzw. specustawy, poprzez czasowe zawieszenie stosowania dozorów policyjnych w okresie epidemii – mówi adwokat Łukasz Pilarczyk z kancelarii Filipiak Babicz.



Potrzebę unormowania sprawy widzą też inni prawnicy, specjalizujący się w prawie karnym, z którymi rozmawiał „PB”. Poza względami medycznymi podkreślając i to, że dziś – ze względu na wprowadzone kontrole granic – praktycznie niemożliwa stała się ucieczka osób objętych zarzutami z kraju. A to jedna z głównych przesłanek dla stosowania środków zapobiegawczych, takich jak dozory. Stanowisko policji i prokuratury wydaje się jednak jednoznaczne i nie należy spodziewać się jakichkolwiek regulacji tej kwestii.