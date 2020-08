Połowa firm nie narzeka na kryzys

Ponad 50 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wykazuje odporność na negatywne skutki pandemii. We wszystkich branżach są jednak i szczęściarze, i przegrani.

Dość optymistycznie wygląda sytuacja po lockdownie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z badań Keralla Research przeprowadzonych na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że aż 29 proc. ankietowanych mniejszych firm udało się powrócić do skali działalności sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Do tego prawie 6 proc. respondentów twierdzi, że obecnie nawet lepiej sobie radzą niż przed pandemią. Natomiast niemal 20 proc. pytanych zadeklarowało, że pandemia nie miała na nich wpływu. Niestety 44 proc. ankietowanych z sektora MŚP nie udało się powrócić do wcześniejszej sytuacji biznesowej.