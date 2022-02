Polska coraz zazdrośniej spogląda na czeską koronę

Mocna waluta i wysokie stopy procentowe są coraz bardziej doceniane nad Wisłą jako dobry kierunek polityki gospodarczej.

Czesi twardo prą do przodu z ostrymi podwyżkami stóp procentowych. Polska podąża ich śladem, choć dużo wolniej. Chcielibyśmy w Polsce znaleźć pośrednią ścieżkę między zdecydowanym zwalczaniem inflacji a jednocześnie utrzymywaniem silnego popytu w gospodarce. Można jednak odnieść wrażenie, że czeska ścieżka coraz bardziej przemawia do polskich decydentów. Widać to po coraz bardziej jastrzębich wypowiedziach Adama Glapińskiego, prezesa NBP. Chcemy mieć i dużo wyższe stopy, i mocniejszą walutę – jak Czesi.