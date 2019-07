Polska prądem podzielona

Forum Energii namawia do stworzenia w kraju wielu stref ze zróżnicowanymi cenami energii. Ma to zachęcić do inwestycji w infrastrukturę.

A gdyby w Polsce wschodniej energia była czasem droższa niż w zachodniej? Politycznie trudne to do wyobrażenia, ale rynkowo miałoby do sens. W ten sposób do idei energetycznych rynków lokalizacyjnych przekonuje think tank Forum Energii. Forum Energii wydało raport „Rynek lokalizacyjny w Polsce”. Przekonuje, że Europa skorzystałaby na modelu, w którym cena energii wyznaczana byłaby nie dla całego państwa, jak to dziś najczęściej się dzieje, ale dla mniejszych stref, tzw. węzłów. Różnica polega na tym, że w obecnym systemie wszyscy odbiorcy ponoszą koszty związane z ograniczeniami przesyłowymi, tymczasem w systemie lokalizacyjnym te ograniczenia byłyby wycenione dla każdego obszaru. Im więcej ograniczeń, tym wyższa byłaby cena energii, a im wyższa cena energii, tym większa zachęta do inwestowania w tym rejonie.