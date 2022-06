Polski autobus wodorowy na testach w Gdańsku

W poniedziałek na konferencji prasowej zorganizowanej na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk zaprezentowano autobus Neso Bus. W jej trakcie podkreślono, że zeroemisyjny pojazd wyprodukowany w Polsce, zasilany wodorem, przez najbliższy tydzień będzie testowany w Gdańsku.

fot. Bloomberg

Maciej Stec, wiceprezes Grupy Polsat Plus, która stworzyła autobus, podkreślał, że to najbardziej ekologiczny pojazd miejski, jaki pojawi się na polskich ulicach. Tłumaczył, że autobus jest w pełni ekologiczny, ponieważ jeździ na zielony wodór, nie emituje spalin i zasysając powietrze, oczyszcza je. "Neso Bus jest stworzony przez polskich konstruktorów, w pełni polski produkt stworzony w półtora roku. Jest też fantastycznym autobusem z perspektywy transportu miejskiego" - oceniał.

Dodał, że w przeciwieństwie do innych rozwiązań ten autobus można zatankować w 15 minut i ma zasięg 450 km. "Czyli na jednym tankowaniu jest w stanie jeździć praktycznie dwa dni" - tłumaczył wiceprezes.

Marka autobusu "Neso" to skrót od "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza" powietrze.

Pojazd mierzy 12 metrów długości, pomieści do 93 pasażerów, w tym 37 na miejscach siedzących. Nie emituje spalin, oczyszcza powietrze, a jedyne, co emituje to para wodna.

"Często, kiedy mówimy o inwestycji w zieloną energię, mówimy o sadzeniu drzew, mówimy o solidarności z przyszłymi pokoleniami. Świat się zmienia i chcemy jako miasto Gdańsk dostosowywać się do tych zmian" - podkreślała obecna na konferencji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Dodała, że w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przegłosował przepisy mówiące o tym, że zaprzestaniemy produkcji pojazdów spalinowych w 2035 r. "Dzisiaj wspólnie z polskim producentem prezentujemy autobus, który przez najbliższe dni będzie testowany na ulicach Gdańska. Szukamy rozwiązań, które pozwolą w ekologiczny, nieemitujący spalin sposób podróżować po naszym mieście" - tłumaczyła prezydent.

Autobus na ulice Gdańska wyjedzie w środę. Przez tydzień będzie kursował na 6 liniach: 111, 115, 130, 175, 189 i 199.

Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski tłumaczył, że dzięki testom mieszkańcy będą mogli ocenić, jak wygląda jazda nowoczesnym pojazdem napędzanym paliwem przyszłości. "Jeżeli testy wypadną pomyślnie, to jestem przekonany, że w kolejnych miesiącach i latach takie autobusy na stałe zawitają do naszego miasta" - oceniał.

Dodał, że miasto chce, aby w najbliższych miesiącach powstała stacja wodorowa, w której będą mogły tankować zarówno takie autobusy, jak i wiele pojazdów użytkowych.

Neso Bus, polski autobus wodorowy jest autobusem elektrycznym – ma silnik elektryczny. Posiada własną "mini-elektrownię". Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, autobus emituje z rury wydechowej parę wodną. Ta woda jest w pełni destylowana. Pobierane powietrze musi być w pełni oczyszczone przez specjalne filtry, by ogniwo paliwowe otrzymało czysty tlen. Wówczas tlen łączy się z wodorem i powstaje energia, która napędza silnik elektryczny. Neso Bus użytkowany na zielony wodór nie emituje spalin i oczyszcza powietrze.

Inspektor referatu prasowego gdańskiego magistratu Jędrzej Sieliwończyk przekazał, że tankowanie autobusu trwa 15 minut. "Dzięki temu nie traci się wielu godzin na ładowanie baterii. Zamiast stać i ładować się wiele godzin, cały czas autobus może jeździć" - podkreślił.

Dodał, że Neso Bus zużywa średnio około 8 kg wodoru na 100 km. Zbiorniki mają pojemność 37,5 kg wodoru, co pozwala na przejechanie ok. 450 km. W teście SORT-2 uzyskał zużycie 5,5 kg wodoru na 100 km.

Na czas prowadzonych testów w Gdańsku, na terenie bazy autobusowej GAiT przy al. Hallera stanęła tymczasowa, mobilna stacja wodorowa.