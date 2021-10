Polskie hity eksportowe

Wśród towarów o najwyższym wzroście sprzedaży zagranicznej z Polski w sierpniu znajdują się niemal wyłącznie surowce i materiały. Eksporterzy metali, plastików czy papieru korzystali na światowym wzroście cen. Wyjątkiem na tej surowcowej liście są silniki turboodrzutowe.

Eksport z Polski utrzymuje się na stromej ścieżce wznoszącej, a ostatni rok nawet przyspieszył sprzedaż zagraniczną. Zmienia się jednak struktura tej sprzedaży. O ile pod koniec 2020 i na początku 2021 roku najszybciej zwiększał się eksport trwałych dóbr konsumpcyjnych i elementów do nich, takich jak meble, sprzęt AGD, samochody, akumulatory do samochodów elektrycznych i inne części do pojazdów, o tyle obecnie najszybciej rośnie eksport surowców i materiałów. Zmiana wynika z faktu, że światowy popyt na towary konsumpcyjne nieznacznie przyhamował, a za to wartość sprzedaży surowców i materiałów potężnie rośnie z powodu wysokich cen.