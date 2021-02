Polskie odpady zyskują klientów za granicą

Niemcy, Czesi i Litwini chcą kupować śmieci i surowce wtórne za pośrednictwem aplikacji WasteMaster.

Ponad 8, 2 tys. — tylu użytkowników korzysta z aplikacji WasteMaster ułatwiającej obrót odpadami. Dwie trzecie to użytkownicy biznesowi: firmy, w których powstają odpady, oraz podmioty je skupujące lub przetwarzające. Co miesiąc liczba klientów zwiększa się o 2-3 tys. Wzrost zainteresowania zachęcił WasteMaster do poszerzenia katalogu odpadów, którymi można gospodarować za pomocą aplikacji, oraz oferowania usług klientom zagranicznym.