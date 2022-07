Ponad milion cudzoziemców w ZUS

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Mamy już w Polsce ponad milion pracujących cudzoziemców – a przynajmniej tych, którzy są ubezpieczeni w ZUS.

To ważny moment pokazujący zmianę perspektyw demograficznych kraju. Zauważyli to też analitycy ONZ, którzy w najnowszej projekcji populacji świata bardzo znacząco podnieśli prognozę dla Polski. Recesja demograficzna została opóźniona aż o 15 lat w relacji do przewidywań sprzed pandemii. To dla kraju duża szansa, ale też duże wyzwanie. Bilans będzie zależał od tego, jak będziemy umieli się dostosować.