Poprawa sentymentu na rynkach

Podczas wtorkowej sesji zaobserwować mogliśmy wzrosty na indeksach w USA oraz Polsce, czego impulsem były informacje odnośnie postępów w negocjacjach na linii Ukraina – Rosja.

Nasdaq 100 zakończył sesje 1.68% na plusie (wzrost z 14987 do 15239), gdzie S&P 500 zyskał 1.23% (wzrost z 4575 do 4631). WIG podczas tej samej sesji wzrósł o 1.58% (z 64581 do 65603), a WIG 20 o 2.28% (z 2123 do 2171).